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Kargo paketinde uyuşturucu

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Yurt dışından kargo ile gelen paket içerisinde, 2 gram meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu
Kargo paketinde uyuşturucu

Yurt dışından kargo ile gelen paket içerisinde, 2 gram meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, B.D.(E-29) adına gönderilen paket içerisinde dün yapılan kontrolde, yaklaşık 2 gram ağırlığında meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması üzerine B.D. tutuklandı.

Diğer yandan, Lefkoşa’da dün akşam bir mekanda rahatsızlanan Z.K. (E-40), ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürülürken, ambulans içerisinde bulunan bazı cihazlara kasten hasar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

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