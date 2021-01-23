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'Kargo paketini alır almaz çöpe atın'

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Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kargo alımlarında kuryelerin mutlaka maske ile karşılanması gerektiğini söyledi.
'Kargo paketini alır almaz çöpe atın'

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kargo alımlarında kuryelerin mutlaka maske ile karşılanması gerektiğini söyledi. Savaşçı, "Eğer imza atılması isteniliyorsa, kullanılan kalem gibi araçlara dikkat edilmesi gerekir ve el yıkanmalıdır. Kargo paketini de alır almaz çöpe atıp, içerisindeki ürünü alıp, daha sonra elimizi yıkayıp kullanabiliriz herhangi bir mahsuru olmaz" dedi

 

 duyuyor.

 

Virüsün en aktif olduğu dış ortamda kalış süresi iki saattir. Örneğin, elimizi ekmeğe dokunduk, virüslü olan bir yerine bile dokunsak elimizi yıkadıktan sonra herhangi bir risk yok. Onu yedikten sonra da bize herhangi bir şekilde bulaş olayı olmaz. Çünkü virüs zaten çok hassastır. Özellikle mide asidinden dolayı virüs zaten hemen ölür. Bağırsaklara ulaşıp, bizi hasta etmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla virüsün yiyeceklerden bulaştığı ispatlanmamıştır" dedi.

 

 

'GIDALARDAN HERHANGİ BİR BULAŞ OLAYI YOK'

Savaşçı, fırınlarda çalışanların hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Mesela, biz fırından ekmeğimizi aldık. Satıcı da dikkat etmiyor, o sırada maskesiz çalışıyor. Özellikle ilk dikkat edilmesi gereken husus satıcıların maskelerini, eldivenlerini takmalarıdır ve hijyen kurallarına dikkat etmeleridir. Hijyenik olarak düşünüp alınan ekmekte virüs olsa ve kişi onu poşetle evine getirse diyelim, sonra poşetten çıkarıp, elini dokunup ekmeği yese bile herhangi bir mahsuru olmaz. Ancak elini dokunup gözüne, burnuna götürürse sıkıntı olabilir. Bunun üzerinden en az 2 saatlik bir süre geçerse yine bir sıkıntı olmaz ve virüs bulaşı gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla halkımızı paniğe sevk etmeye gerek yok. Özellikle gıdalardan herhangi bir bulaş olayını görmedik, böyle bir hikayesi olan hastamız da olmadı. Dikkat edeceğimiz husus kişisel mesafemizi korumak, maskemizi takmak ve el hijyenine dikkat etmektir" diye konuştu.

'MEKANİZMASI ÇALIŞMAYAN VİRÜS ENFEKTE ETMEZ'

Savaşçı, kargo alımlarında mutlaka kuryelerin maske ile karşılanması, imza atılıyorsa kullanılan kalem gibi araçlara dikkat edilmesi ve elin yıkanması gerektiğini belirtti. Savaşçı, şöyle konuştu: "Kargo paketini de alır almaz çöpe atıp, içerisindeki ürünü alıp daha sonra elimizi yıkayıp, kullanabiliriz herhangi bir mahsuru olmaz. Kargo paketinin balkonda bekletilmesinin veya paketi açmadan beklemenin bir anlamı yok. Paketi açıp dışındaki kutuyu attıktan sonra elimizi yıkarsak herhangi bir risk teşkil etmez. Virüsün belirli yüzeylerde yaşama süreleri mevcut. Çünkü virüs soğuk ve nemli ortamları sever ve en çok o ortamlarda yaşayabilir. Paketin üzerinde gıda artığı gibi bir madde varsa virüs orada yaşamaya devam edebilir. En çok aktif olduğu süre 2 saattir, 2 saatten sonra bulaşıcılık özelliğini yarı yarıya düşürür. 6 saatin üzerinde de virüs çok yaşamaz. Ancak 9 güne kadar virüslerin belirli yüzeylerde tespit durumu vardır ama bu bulaşıcılığını göstermez; çünkü tamamen yapısı bozulmuştur. Mekanizması çalışmayan bir virüste kişileri herhangi bir şekilde enfekte etmez, hastalandırmaz. Kuryelerden aldığımız ürünlerin dışındaki kutusunu çöpe atıp elimizi yıkadıktan sonra herhangi bir bulaş olayı mümkün değildir. Kargonun içindeki ürününde gelme ve transfer süresi uzun bir süre olduğu için o ürünü dezenfekte etme durumuna geçmeye gerek yok. Ürünleri rahatlıkla kullanabiliriz."

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