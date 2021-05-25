“Karikatür bir keyif işidir”

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Günleri etkinlik dizisinin dördüncüsünün konuğu karikatürist Mustafa Tozakı oldu. İnteraktif gerçekleşen etkinlikte Mustafa Tozakı çizdiği karikatürleri paylaşarak katılımcıların çıkardıkları anlamları yorumladı. Katılımcıların çevrimiçi portre karikatürlerini çizerek etkinliğe renk katan Mustafa Tozakı, İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin çizdikleri illüstrasyonları da değerlendirdi.

Konuşmasında karikatür hayatına ilkokul birinci sınıfta çöp adam çizimleriyle başladığını, portre resim ve karikatürlerle devam ettiğini belirten Tozakı, yaptığı çizimlerle profesyonel anlamda para kazanmaya ise 1982 yılında başladığını ifade etti.

Davet edildiği kültürel etkinliklerde, festivallerde portreler çizdiğini ancak günlük karikatür çizimlerinden aldığı zevkin başka olduğunu kaydeden Tozakı konuşmasında basın karikatürlüğüne de değindi. Mustafa Tozakı, “Gazeteye giriyorsunuz, 5-10 dakika gibi oldukça sınırlı zamanınız var. Ve bu kısıtlı zaman içerisinde gazetede yayınlanacak haber başlıkları üzerinden gündeme uygun bir karikatürü çıkarmanız gerekiyor” dedi.

Yazı bulunmayan evrensel karikatürlerden farklı olarak basın karikatürlerinde yazı kullanmaktan kaçınılamadığına vurgu yapan karikatürist Mustafa Tozakı, evrensel karikatürlerde yazı olmamasının düşünmeyi zorlayan bir unsur olduğunu, ancak basın karikatüristliğinin keyfinin ve anlamının ise bambaşka olduğunu söyledi. Karikatürde mesajın kısa yoldan çarpıcı bir şekilde verildiğini belirten Tozakı “Sayfalarca yazılanı çizimle kolayca anlatabiliyorsunuz” dedi.

Karikatürün çok güçlü bir silah olduğu konusuna da değinilen konuşmada Tozakı, 2 kez basın için çizdiği karikatürlerde; karikatürlerin tam taranmamasından kaynaklı baskı hatasından dolayı eleştiri aldığını ancak orijinal çizimlerin görülmesi üzerine yanlış anlaşılmanın giderildiğini belirterek, “onun dışında herhangi bir olumsuz eleştri ile karşılaşmadığını, bilakis hep tebessüm ile karşılanıp ilgi gördüğünü” söyledi.

Diğer ülkelerdeki çizerlerle; karikatüristlerle karşılaştırıldığında farklılıkların neler olduğuna yönelik gelen bir soruya Tozakı; “ülkenin ekonomik gelişmişliği ve buna bağlı olarak kültür yapıları değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla espri yapısı da farklı oluyor… Bizdeki anlayış hem Ortadoğu hem Avrupa arasındadır, her iki tarafa da hitap eder, yakındır. Ama ABD’ye gittiğinizde, Avustralya’ya gittiğinizde kültür çok farklı… yaşam tarzlarından kaynaklanan bir durum... Esprileri de karikatürleri de farklı. Örneğin Avustralya’da karikatür çizgi ile saldırı kabul edilir o yüzden de gelişmemiştir” dedi.

Tozakı sözlerini “paylaşmak kadar güzeli yok. Yapıp sandıkta saklamak bir işe yaramaz” diyerek gençlerin kendi çizim ve karikatürlerini paylaşmalarının önemine değindi.

1957 Lefke doğumlu karikatürist Mustafa Tozakı, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, Avrupa Karikatürcü Örgütleri Federasyonu ve Karikatürcü Örgütleri Federasyonu Kıbrıs Temsilciliği üyesi. Tozakı’nın ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı birçok ödülü bulunuyor. Ortam, spor dergisi Rekortmen, Kıbrıs Postası, Akrep, Yenidüzen, Vatan, Havadis, Yeni Akrep, Tantana dergi ve gazetelerinde çok sayıda karikatürü yayınlandı.