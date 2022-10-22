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Karim Benzema'dan Real Madrid'e kötü haber

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Karim Benzema'dan Real Madrid'e kötü haber. Yıldız futbolcu, antrenmanda sakatlanması nedeniyle Sevilla maçında yer alamayacak.
Karim Benzema'dan Real Madrid'e kötü haber

La Liga ekibinden yapılan açıklamaya göre Benzema sol bacağından yaşadığı sorun nedeniyle Sevilla ile oynanacak llig maçında forma giyemeyecek.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde ise golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçını da kaçıracak.

Fransız forvetin gelecek haftaki Girona maçıyla sahaya dönmesi bekleniyor. Ballon d'Or ödülünün bu yılki sahibi Karim Benzema, bu sezon 11 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.

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