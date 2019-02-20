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Karın ağrısı diye gitti, doğum sancısı çıktı.''ama ben bakireyim'' dedi

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Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Karın ağrısı diye gitti, doğum sancısı çıktı.''ama ben bakireyim'' dedi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran obezite teşhisi konmuş genç kadının aslında doğum sancısı çektiği ortaya çıktı. İşin ilginç yanıysa genç kızın bugüne kadar hiç erkek arkadaşı olmadığını söylemesi ve bakire olduğu için doğurmayı reddetmesiydi.

İlginç olay Çin'in Guiyang bölgesinde yaşandı. 20'li yaşlarındaki bir kadın karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Doktorlar kadının hamile olduğunu ve hatta doğumun başladığını söylediler. Genç kadının hamileliğini fazla kiloları nedeniyle fark etmediğini öne sürdüler.

Genç kadın ise bugüne kadar hiç erkek arkadaşı olmadığını, hiç seks yapmadığını söyleyerek bekaretini kaybetme gerekçesiyle çocuğu doğurmayacağını söyledi.

Ancak doktorlar daha fazla vakit kaybetmeden genç kadını sezaryene aldı.

Doktorlar kızın tecavüze uğramış olma olasılığı üzerine 'sarhoş olduğun bir gece yaşanmış olabilir mi?' diye sorduğunda, genç kadın alkole alerjisi olduğunu bugüne kadar hiç alkol kullanmadığını belirtti.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren genç kadın bebeğine bakmayı reddettiği için, bebek kadının ailesine verildi.

Bebeğini daha sonra evlatlık vermeyi planlandığı aktarıldı. Bebeğin babasının kim olduğu bilinmiyor.

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