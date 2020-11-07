Hindistan'da kadınlara yönelik cinsel saldırı ve şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 20 yaşındaki bir kızın gittiği hastanenin doktoru ve sağlık çalışanları tarafından tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki kız, hastanede doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradı. İğrenç olayda iç organları zarar gören genç kız hayatını kaybetti.