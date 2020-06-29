Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, vücudunda soda şişesi olduğu ortaya çıktı

Karaman’da karın ağrsı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E.’nin (27) röntgen filminde, kalın bağırsağında soda şişesi olduğu ortaya çıktı.
Dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Röntgen sayesinde sorunun ne olduğu anlaşıldı; soda şişesi, yaklaşık bir saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. A.E.’nin ifadesinde konuşmadığı öğrenildi.
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