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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye gitti! Sonrası doktorları şoke etti

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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye gitti! Sonrası doktorları şoke etti
Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye gitti! Sonrası doktorları şoke etti

Karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye giden 20 yaşındaki M.E.’nin karnından dev boyutta kist çıktı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 20 yaşındaki M.E., karın ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr Mehmet Gümer tarafından muayene edilen hasta, Mehmet Gümer ve Op. Dr. Uğraş Daban tarafından ameliyata alındı. Hatanın ameliyatında karnından yaklaşık 3 buçuk kilogram ağırlığında kist çıktı.

'DALAĞINI TAMAMEN DOLDURAN 25 SANTİM BÜYÜKLÜĞÜNDE KİST SAPTADIK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Mehmet Gümer, “Hastamız bize geldiğinde son iki aydır gittikçe artan karın ağrısı ve karında şişkinlik hissi nedeniyle artık yemek yiyemez olduğu ifade etti. Yaptığımız muayene ve tetkik sonucunda hastanın dalağını tamamen dolduran yaklaşık 25 santim büyüklüğünde kist saptadık. Hastamızla konuşup hastalığı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra ameliyat olması gerektiğini anlattık, hasta ameliyat kararını verdikten sonra 10 Mayıs 2019 tarihinde hastanemizin diğer Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğraş Daban ile birlikte ameliyatını gerçekleştirdik.

Ameliyatta yaklaşık olarak 25 santim büyüklüğünde ve 3-3,5 kilogram ağırlığındaki kistik yapıyı çıkardık. En büyük mutluluğumuz hastamızın ameliyatı gayet başarılı geçip, hastanın sağlığına kavuşmuş olması” diye konuştu. 

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