Karın kaslarını sergileyen Elliot Page, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Elliot Page, son paylaşımında karın kaslarını sergiledi. Page, 5,6 milyon takipçisinden bir milyonun üzerinde beğeni topladı.

Elliot Page, yeni telefonunun çalışıp çalışmadığını test etmek için pazar günü Instagram’a gitti. 34 yaşındaki Page, büyük bir aynanın önünde üstsüz poz verirken karın kaslarını da sergilemeyi ihmal etmedi.

Ünlü arkadaşları aktörü yalnız bırakmadı. Transseksüel aktivist Turmalin, “Ayna da işe yarıyor” yazdı ve emojiler ekledi. Aktris MJ Rodriguez de siyah bir kalp emojisi ile beğenisini paylaştı.

Page’yin transseksüel olduğunu açıklamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

Bu yılın başlarında, Time Magazine’in kapağını süsleyen ilk trans-eril kişi olarak da tarihe geçti.