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Karın şişkinliği varsa dikkat! Hastalık habercisi olablir

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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Zorlu, karın şişkinliğinin, doğal bir durum olabileceği gibi hastalık habercisi de olabileceğini belirtti.
Karın şişkinliği varsa dikkat! Hastalık habercisi olablir

Bezmialem Vakıf Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu, karın şişmesi genellikle sindirim sisteminin normal işlevinin bozulması ve bağırsak gazında artış olması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Zorlu, "Karın şişkinliği, karın bölgesinde yer alan organların (mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, üreme organları, mesane ve bu organlarla ilişkili kan damarları) hafif veya ciddi hastalıkları sonucunda olabilir. Bu nedenle önemsenmesi gereken belirtilerden biridir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süre giden bir karın şişkinliği, özellikle mide-bağırsak hastalıkları açısından önemli bir şikayet başlığıdır. Karın şişkinliğine; karında hassasiyet, ağrı, geğirme, bulantı, kusma, kabızlık veya ishal, karında gaz, ağıza acı su gelmesi, hazımsızlık gibi şikayetler eşlik ederse, hastanın mide-bağırsak hastalıkları açısından değerlendirilmesi gerekir. Çünkü karın şişkinliği ve beraberinde ortaya çıkan bu şikayetler; stres kaynaklı dışkılama alışkanlığının değişmesi anlamına gelen huzursuz bağırsak sendromundan mide duvarı iltihaplanması olan gastrite, mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara olan ülserden mide-bağırsak tümörüne, apandisitten çölyak hastalığına, crohn hastalığından helikobakter-pylori enfeksiyonuna kadar pek çok gastrointestinal (mide-bağırsak) hastalıkla ilişkili olabilir.

Karın şişkinliğinden mustarip olan hastalarda, halsizlik, karında dolgunluk, çabuk doyma hissi, karın ağrısı, karında ele gelen sertlik gibi şikayetlerle birlikte son 6 ayda normal kilosunun yüzde 10'undan fazla kayıp, ateşlenme ile gece terlemesi varsa kanserden şüphelenmek gerekebilir. Gastrointestinal (mide-bağırsak) tümörlerde, tümörün yayılım alanına göre, kansızlık (anemi), dışkıda siyahlık veya kırmızı renkli kanamalar hastalık habercisi olabilmektedir. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde ve menopoz sonrası dönemde kadınlarda, demir eksikliği anemisi (kansızlık), karında şişkinlik, ağrı ve hazımsızlık, kilo kaybı varsa kanserden şüphelenilmesi gerekir."

Kişilerin şikayetlerini iyi dinlemeleri gerektiğini belirten Zorlu, devam eden karın şişkinliğinin ve yanında başka şikayetlerin olmasının karın bölgesinde hassasiyet, şiddetli ishal ve dışkıda kan görülmesi, yüksek ateş, 6- 8 saat yemeden ve içmeden kesilme gibi şikayetler varsa muhakkak hekime başvurulması gerektiğini kaydetti.

Zorlu, "Bu şikayetlerle gelen hastalara, kan tahlilleri, dışkı tetkikleri, dışkıda gizli kan tetkiki, ultrason röntgen ve gereken hallerde diğer görüntüleme tetkikleri (BT, MR vs.), gastroskopi ve kolonoskopi gibi tetkikler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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