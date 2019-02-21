Karısı o uyurken, aynı yatakta aldattı !

New York Post'un haberine göre ABD'de 29 yaşındaki bir adam gece yarısı uyandığında yatağın diğer yanından gelen sesleri duydu.
Kalkıp baktığında ise gözlerine inanamadı. Zira karısı başka bir adamla cinsel ilişkiye giriyordu.
ABD'li Michael Neil, mutfaktan bir bıçak alıp karısının yasak aşk yaşadığı erkeği birçok kez bıçakladı.
Indiana eyaletinde yaşayan Neil, polis tarafından gözaltına alındığında üstü başı kan içerisindeydi.
Yerel medya, polis ekiplerinin çiftin dairesine saat 00.30 sularında girdiğini aktardı. Polisler, kadının ilişkiye girdiği erkeği yaralı halde buldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.