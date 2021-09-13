Kariyerleri boyunca en çok bonservis ödenen 10 oyuncu
10 Gonzalo Higuain | 159 milyon euro River Plate'te kendini gösteren Arjantinli golcü; Real Madrid'e transfer olduktan sonra Napoli forması da giymişti.
Sarri döneminde oyununa farklı bir boyut katan ve Serie A'da gol rekorları kıran Higuain, 90 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.
Golcü oyuncu, Cristiano Ronaldo transferinin ardından ise Juventus'ta gözden düşmüş ve ilerleyen dönemlerde kiralık olarak Milan ve Chelsea formaları giymişti.
Kulüp sahibi milyarderlerin futbolculara milyon dolarlar dökmesinin ardından oyuncular için ödenen bonservis miktarı da arttı. İşte son zamanlarda kariyerleri boyunca en çok bonservis ödenen 10 oyuncu...
13 Eylül 2021 Pazartesi 19:00
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