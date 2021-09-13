10 Gonzalo Higuain | 159 milyon euro River Plate'te kendini gösteren Arjantinli golcü; Real Madrid'e transfer olduktan sonra Napoli forması da giymişti.

Sarri döneminde oyununa farklı bir boyut katan ve Serie A'da gol rekorları kıran Higuain, 90 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Golcü oyuncu, Cristiano Ronaldo transferinin ardından ise Juventus'ta gözden düşmüş ve ilerleyen dönemlerde kiralık olarak Milan ve Chelsea formaları giymişti.