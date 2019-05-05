Karl Marx 201 yaşında

Bilimsel sosyalizmin kurucusu ve işçi sınıfının önderlerinden Karl Marx, 201 yıl önce 5 Mayıs 1818'de Almanya'da doğdu.

Dünyanın bütün devrimcileri onun rehberliğinde egemen sınıflara karşı mücadelelerini sürdürürken kendisini Engels ile birlikte yaptığı o büyük çağrıyla anıyoruz:

Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmez. Hedeflerine ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrikorkusuyla titresin. Proleterlerin, bu devrimde, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var.

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!