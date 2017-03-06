"Karlov suikastında Rusya uyruklu bir kadın tutuklandı" iddiası

Dijital materyaller üzerindeki inceleme devam ediyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş ile olayın öncesinde telefonla görüşen Rusya uyruklu bir kadının tutuklandığı iddia edildi.

Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada katil Altıntaş'ın Ekaterina B.isimli Rusya uyruklu bir kadınla kasım ayı içinde telefon irtibatı tespit edildiği ileri sürüldü.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi söyle:

İfadesinde, Mevlüt Mert Altıntaş ile görüşmediğini ileri süren ancak WhatsApp üzerinden mesajlaştığını kabul eden Rus şüpheli, 2 internet sitesi üzerinden seks işçisi çalıştırdığına dair iddiaları da doğruladı. Ekaterina B.'nin internet sitesi üzerinden anlaştığı erkekler ile Rus seks işçilerini Ankara'daki 5 yıldızlı otellerde buluşturduğu tespit edildi. Şüpheli bu işler için Ankara Çankaya'da bulunan bir kuaförün de kendisine yardım ettiğini kaydetti.

Dijital inceleme sürüyor

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan Ekaterina B., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Sevk yazısında, şüpheliden elde edilen dijital materyaller üzerindeki incelemenin bitmediği, Mevlüt Mert Altıntaş ile arasındaki irtibatın tüm yönleriyle ortaya çıkarılamadığı belirtildi.

Tututklandı

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nce sorgulanan şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suikastçı polis memuru Altıntaş'ın, Rusya Kültür Merkezi'yle irtibatlı olduğu belirtilen Ekaterina B. isimli 33 yaşındaki Rus bir kadınla irtibatı belirlendi. 21-23 Kasım 2016'da ikili arasında telefon görüşmesi yapıldı. Ayrıca WhatsApp üzerinden mesajlaşma gerçekleştirildiği saptandı.