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Karlov suikastinde "ByLock" uygulaması tespit edildi!

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Karlov suikastinde "ByLock" uygulaması tespit edildi!
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın meslekten ihraç edilen bir polis arkadaşı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, saldırgan Altıntaş'ın meslekten ihraç edilen arkadaşı komiser A.K, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ankara'ya getirilen A.K'nin cep telefonunda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock bulunduğu tespit edildi.

Saldırgan ile aynı şubede çalışan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile emniyet teşkilatından ihraç edilen A.K'nin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Savcılık yetkilileri, Altıntaş'ın gözaltındaki ailesinin serbest bırakıldığını, A.K'nin yanı sıra gözaltında bulunan saldırganın ev arkadaşları Avukat S.Ö. ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru S.B'nin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

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