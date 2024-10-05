Karma Evlilik çocuklarının sorunu çözülmeli!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve ve Avrupa Birliği (AB) Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas’ı kabul ederek görüşme gerçekleştirdi, TDP görüşmede özellikle “k

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve ve Avrupa Birliği (AB) Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas’ı kabul ederek görüşme gerçekleştirdi, TDP görüşmede özellikle “karma evlilik çocukları” ve “eğitime destek” konusu üzerinde durdu

Bertezzolo: Diyaloğu önemsiyoruz

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, TDP Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı eşlik etti. AB yetkilileri kabulden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle ve siyasi partilerle görüşmenin kendileri için önemine işaret etti.

Bertezzolo, Kıbrıslı Türklerle, kurum ve sivil toplum örgütleriyle diyalog içinde olmanın AB’nin önemsediği bir konu olduğunu ve mümkün olduğunda kuzeydeki çalışmalara destek vermeye de devam edeceklerini kaydetti.

Çeler: AB’nin, Kıbrıslı Türklerin yerel iş gücü piyasasında da teşvikler alabilmesi için katkı koyması gerekiyor

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler görüşmede, AB’nin bu zamana kadar kuzeydeki alt yapı ve diğer çalışmalarla ilgili yaklaşık 700 milyon euro bütçe vermesinin önemli olduğunun altını çizdi ve bunun büyüyerek devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, “AB’nin gerek alt yapı gerekse diğer alanlarda yapılan çalışmaları desteklemesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün daha da geliştirilmesi için çaba göstermesi ve Kıbrıslı Türklerin hem yerel iş gücü piyasasında yani özel sektörde de farklı teşvikler alabilmesi için katkı koyması gerekiyor” dedi.

“Karma evlilik çocuklarının yaşadıkları mağduriyete bir çözüm üretilmesi gerekiyor”

Çeler görüşmede özellikle karma evlilikten doğan çocukların mağduriyetine dikkat çekerek, anne ya da babası Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip olduğu halde kendisine bu kimlik yani AB yurttaşlığı verilmeyen, adanın kuzeyinde yaşayan gençlerin büyük bir haksızlığa uğradığını hatırlattı.

Çeler, AB’nin Kıbrıslı Türklerle ilgili atacağı adımların en başında bu sorunun geldiğini söyleyerek, bu durumdaki çocukların AB burslarından yararlanabildikleri halde AB’ye eğitim görmeye gideceklerinde ya da staj yapmak istediklerinde çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarını ve Kıbrıs Cumhuriyeti olan yaşıtlarına karşı büyük bir dezavantaja maruz kaldıklarını vurguladı.

Çeler, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkçe ve Rumca olarak iki resmi dili olmasına rağmen, Türkçe’nin AB’de hala resmi dil olmaması, bu durumdaki çocukların ne kadar iyi İngilizce konuşsalar da AB ülkelerinde staj yapamamalarına neden oluyor” dedi.

“AB’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki nesli kaybetme lüksü yok”

Bu durumun AB’den uzak bir nesil yetişmesine neden olduğuna dikkat çeken Çeler, dünyadaki siyaset ekseninin kaydığı noktaya ve savaşlara da vurgu yaparak AB’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki nesli kaybetme lüksü olmadığının altını çizdi.

Çeler ayrıca Türkiye’de 6 Şubat 2023’de yaşanan ve Kıbrıslı Türk “Şampiyon Melekler” takımındaki çocukların da hayatını kaybettiği depremlerden sonra, Kıbrıs’ın kuzeyinde teknik incelemeye alınan başta okullar olmak üzere eğitim binalarına işaret etti.

“AB eğitim alt yapısı ve dayanıklı binalar için katkı koymalı”

AB yetkililerine, Kıbrıs’ın kuzeyindeki birçok okul binasının eğitim verilecek sağlamlıkta olmadığı için binlerce çocuğun konteynerlerde eğitim gördüğünü anlattı ve bu konuda yapılabilecek iş birliklerinden bahsetti.

Çeler, “Eğitim alt yapısına destek de önem arz eden bir konu. AB gerek Eğitim Bakanlığı gerek sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak eğitime destek projeleri oluşturmalı, çocukların aldıkları eğitim kalitesi artırılması ve eğitimde güvenli binaların yapılabilmesi için katkı koymalıdır” dedi.

TDP Basın Bürosu