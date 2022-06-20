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Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Bağımsızlık Yolu'nu Ziyaret Etti

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Uzun zamandır devam eden bir insan hakkı ihlali üzerine yakın geçmişte kurulan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret Etti.
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Bağımsızlık Yolu'nu Ziyaret Etti

Görüşmede, kuruluş amaçlarını ve bugüne kadar yaptıklarını anlatan temsilciler, Manifestolarını da Bağımsızlık Yolu ile paylaşarak destek istediler. Bağımsızlık Yolu heyeti ise, hak ihlali nereden gelirse gelsin karşı durulması gerektiğinin altını çizerek, Hareketle dayanışmasını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mevcut uygulamalarıyla ayrımcılık yaptığını, çocuk haklarına ve kendi yasalarına aykırı davrandığını anlatan Bağımsızlık Yolu yetkilileri, ada yarımızda bu devlete dönüşü savunanların da karma evliliklerden doğan kişilere karşı tutumunun net olmadığını vurguladı. Bağımsızlık Yolu, bu tarz somut mücadelelerin Kıbrıs sorunu sonrasına ertelenmemesi gerektiğinin, bilakis federasyon yolunu güçlendireceğinin de altını çizdi.

Hem hukuki hem politik mücadele verilmesinde ortaklaşılan toplantıda, konunun yurt dışı basın ve kurumlara taşınması, ayrıca hak ihlali yapan kurumların önünde eylemler de yapılabileceği değerlendirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin, karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık vermeyerek gençlerin eğitim hakkı, çalışma hakkı, gezi ve yerleşme özgürlüğü, vatansız kalmama hakkı gibi temel insan hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğinin konuşulduğu toplantıda, Kıbrıslı Elen halkı ve gençleri arasında konunun pek fazla bilinmediği ve barış mücadelesi için kamuoyu yaratma gerekliliği de konuşuldu. 

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