Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, hazırladığı dilekçeyi yetkili makamlara iletti

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesini öngören yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmış şeklini görmek için hazırladığı dilekçeyi Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Ombudsman’a iletti

Dilekçe hem mail üzerinden hem de elden verildi

Karma evlilik sorunu yaşayan bireyler için insan hakları mücadelesi veren “Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi”, daha önceden hazırladığı ve kamuoyuna duyurduğu dilekçeyi, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na ve Ombudsman’a hem mail üzerinden hem de elden iletti.

Dilekçelere geri dönüş süresi Anayasa’ya göre 30 gündür. Bu dilekçe hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacakları belirtildi.