Karma evlilik sorunu olan çocuklar yerine bölünmüşlüğü korumaya çalışan kişilerin ötekileştirilmesi gerektiğini savunan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, "Karma evlilik çocukları mevcut statükoyu değil, ‘tek Kıbrıs’ı istiyor" vurgusunu yaptı.

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi'nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti ile barış ve uzlaşı ortamı yaratılarak, diplomatik görüşmeler ile sorunu belirli kriterlerle çözmeyi hedefledikleri vurgulandı.

Hareket, karma evlilik sorununun yasal bir temele oturtulması durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs sorununun çözümüne bir adım daha yakınlaşılacağına dikkat çekerek, "Bu hassas konuyla yabancı ebeveynlerin siyasi statüsünün karıştırılması insanlık dışı” dedi.

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, söz konusu insani sorunun politize edilmesine tepki göstererek, karma evliliklerden doğan çocukların ellerinde olmayan siyasi sebepler dolayısıyla ötekileştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

"KAMA EVLİLİK SORUNU OLAN ÇOCUKLAR DEĞİL, BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ KORUMAYA ÇALIŞAN KİŞİLER ÖTEKİLEŞTİRİLMELİ"

Hareket, siyasi sebeplerden dolayı ötekileştirilecek kişilerin karma evlilik sorunu olan çocuklar yerine mevcut statükoyu ve ‘tamamen Kıbrıslı’ olduğu için arka ceplerinde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı taşıyan siyasilerin olması gerektiğinin altını çizdi.

“KARMA EVLİLİK ÇOCUKLARI MEVCUT STATÜKOYU DEĞİL, ‘TEK KIBRIS’I İSTİYOR”

Karma evlilik sorununun çözümü için diplomatik görüşmelere açık olduğunu vurgulayan hareket, yayılan dezenformasyonlara tepki göstererek, "Karma evlilik çocukları mevcut statükoyu değil, ‘tek Kıbrıs’ı istiyor" açıklamasında bulundu.

“Biz bu sorunun ayırıcı değil, çözümünün tüm Kıbrıs ve Kıbrıslılar için birleştirici olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Hareket, karma evlilikten doğan çocukların kimlik sorunun çözülmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümüne daha da yakınlaşılacağına vurgu yaptı.