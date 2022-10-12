Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Rum yönetimini kınadı

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, perşembe günü oynanacak AEK Larnaka -Fenerbahçe UEFA lig maçını, karma evlilikten dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamamış bireylerin izleyemeyecek olmasını eleştirdi.

Bu davranışın yasal olarak hiçbir dayanağı bulunmadığını vurgulayan hareket, karma evlilikten doğan kişilerin maçı izleyemeyecek olmasını kınadıklarını ve gerekli mercilere bu tarz olayların yaşanmaması için birlikte harekete geçme çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Hep söylüyoruz, yine söyleyeceğiz. Bu ülkede 35 bini aşkın karma evliliklerden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamamış Kıbrıslı Türk bireyler var. Bu insanların en basit hakları bile, gayri yasal bir şekilde gasp edilmeye daha ne kadar devam edecek?

Perşembe günü gerçekleşecek olan AEK Larnaka -Fenerbahçe UEFA lig maçına, karma evlilikten dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamamış bireylerin gidemeyeceğini öğrendik. Dün gelen bilgiye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Kıbrıslı Türk bireylerin maça girebilmesi için Cyprus Sports Organisation üzerinden ‘fan card’ alması gerektiği bilgisi verildi, bugün ise bu bireyler tarafından daha önce alınmış fan cardlar da iptal edildi…

Geçen hafta Omonia-Manchester United maçına fan card alarak gitmiş bu bireylerin, hangi yasal dayanağa göre bugün fan cardlarının iptal edildiği meçhul… Geçen hafta oynanan bu maçı izlemeye gelen İngiliz vatandaşlarda neden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı aranmadı peki?

Düşünün ki, sınır kapısından geçebiliyorsunuz, maçın yapılacağı sahanın önüne kadar gidebiliyor; ancak maça giremiyorsunuz… Bu yapılan hem Kuzey’deki hem Güney’deki ayrımcılığı ve faşist düşünceleri besleyen bir harekettir.

Hiçbir güç, bir bireyi kendi memleketindeki bir maçı izlemekten alıkoymamalı, koyamaz da. Ayrıca UEFA tüzüğü, temel hedefin Avrupa çapında barış, anlayış, adil oyun ve hiçbir ayrım gözetmeksizin futbolu teşvik etmek olduğunu belirtir.

UEFA tüzüğü madde 45.04: ‘Maç organizatörü ve katılımcı federasyonlar veya kulüpler, UEFA’nın ırkçılığa ilişkin on maddelik planını uygulamalıdır.’

Yasal olarak hiçbir dayanağı olmayan bu davranışı kınıyor ve gerekli mercilere bu tarz olayların yaşanmaması için birlikte harekete geçme çağrısı yapıyoruz.”