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"Karma evlilik suç değildir" sloganıyla protesto yürüyüşü

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Ledras Palas'tan Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na yürüyen karma evliliklerin çocukları protesto eylemi yaptı.
"Karma evlilik suç değildir" sloganıyla protesto yürüyüşü

Cumartesi günü karma evliliklerin çocuklarının protesto etkinliği düzenlendi, bu kapsamda Ledra Palace'tan Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na yürüyüş yapıldı ve mektuplar teslim edildi.

Etkinlik, "Kimliksiz" adlı bir grup tarafından düzenlendi ve Kıbrıs'ın kuzey tarafından bildirildiğine göre, bir Kıbrıslı ve bir Kıbrıslı olmayan ebeveyne sahip çocukların Kıbrıs vatandaşlığının reddedilmesini protesto edildi.

 

Lefkoşa'daki Avrupa Birliği Meclisi'ne de bir protesto mektubu teslim edildi. Protestocular, "Karma evlilik suç değildir", "Kıbrıslı ama kimliksiz", "Aşk kimlik tanımaz", "Evliliğime karışma" ve "Herkesin insan hakları" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, etkinlik alanında Yunanca, Türkçe ve İngilizce olarak yaptıkları açıklamada, diğer şeylerin yanı sıra, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip Kıbrıslı Türkler olarak bunu elde edemeyeceklerini ve temel insan haklarının çiğnendiğini belirttiler.

Karma evlilikler nedeniyle sistematik olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını" bildirdiler.

Rum Hükümetini "karma evliliklerden doğan çocuklara keyfi ve yasa dışı vatandaşlık" vermemekle suçladılar.

"Modern bir devlet, kanun önünde eşitlik ilkesine göre hareket etmelidir. Bu ayrım, Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Asyalı veya Afrikalı biriyle evlenen Kıbrıslı Rumların çocukları için de geçerlidir. Bu açıkça ırkçı yaklaşım kabul edilemez. Devlet vatandaşına kime âşık olacağını, kiminle evleneceğini dikte edemez."

Avukatları aracılığıyla hukuki ve adli yollarla mücadeleye devam ettiklerini, konuyu uluslararası platformlarda ve İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde duyuracaklarını da ifade ettiler.

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