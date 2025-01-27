Karma Evliliklerden Doğan Çocukların Hak Mücadelesi: Karar 21 Şubat’ta Açıklanacak

Kıbrıs sorununun yarattığı en önemli sosyal sorunlardan biri, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarının yaptığı evlilikler sonucu doğan çocukların vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmasıdır. Bu durum, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin keyfi ve ayrımcı uygulamaları nedeniyle kendi çocuklarımızı, kendi topraklarımızda yabancı konumuna düşürmektedir.

Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın Avrupa Birliği ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık haklarının askıya alınması, birçok aileyi temel insan haklarından yoksun bırakmakta ve ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının koyduğu keyfi ve hukuksuz kriterler nedeniyle, pek çok genç çift çocuklarının vatandaşlık hakkını güvence altına almak için doğum ve evliliklerini yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, aileleri hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yük altına sokmakta, aynı zamanda ciddi sağlık ve hukuki riskleri de beraberinde getirmektedir.

Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı ve resmi olarak Avrupa Birliği’nin bir parçasıdır. Bir bireyin kiminle evleneceğine devletler karar veremez; aynı şekilde, bir bireyin anne ve babasını belirleme hakkı da hiçbir mercinin tasarrufunda olamaz. Vatandaşlık hakkı, doğumdan gelen temel bir insan hakkıdır ve hiçbir siyasi engellemeye kurban edilemez.

Dokuz sendikamızın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiği Eda Hançer Akkor’un, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davanın kararı, 21 Şubat saat 09:30’da açıklanacaktır. Sendikalar olarak davayı yakından takip etmekteyiz ve sürecin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mahkeme öncesi ve sonrası avukatlarımız ile ilgili basına açıklama yapılacaktır.

Mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda, tüm sendikalarımız davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıma konusunda kararlıdır. Bu mücadele, sadece bireysel bir hak arayışı değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türk toplumunun geleceği ve eşit yurttaşlık haklarının savunulmasıdır.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, KTAMS, KOOP-SEN, BES,

BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ (adına)