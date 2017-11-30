 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.026
  • Altın 161,932
  • Dolar 3,9420
  • Euro 4,6769
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

"Karma evliliklerden olan çocuklara vatandaşlık söz konusu değil"

»
"Karma evliliklerden olan çocuklara vatandaşlık söz konusu değil"
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) karma evliliklerden olan çocuklara da “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi isteğinin yerine getirilmesinin söz konusu olmadığı iddia edildi. 

Alithia gazetesi manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, Rum Hükümeti’nin, Türk “yerleşiklerin” çocuklarına vatandaşlık vermeme kararında, demografik değişim gibi ciddi sebeplerin bulunduğunun görüldüğünden söz etti.  

Bu çocuklar 1974’ün ardından Kıbrıs’ta doğmuş olmalarına rağmen gelmiş geçmiş her hükümetin kararının, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olsa da (çocuklara) vatandaşlık vermeme yönünde olduğunu yazan gazete, bu uygulamayı şimdiki Hükümet’in de izlemesi sonucunda ebeveynlerden biri Türk, diğer de Kıbrıslı Türk olan binlerce çocuğun “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği alma hakkına sahip olmadığını belirtti.

Gazete konunun KTÖS’ün Rum Ombudsman Maria Stilyanu Lottidi’ye giderek, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olup karma evliliklerden doğan çocuklara “Kıbrıs vatandaşlığı” verilmemesini şikayet etmesi üzerine tekrar açıldığını yazdı. 

Habere göre gazeteye konuşan Hükümet’ten bir yetkili, kararın doğru olduğunu savunarak, aksi taktirde oldu bittiler ve demografik değişim yaratılmış olacağını iddia etti. 

Öte yandan gazetenin iletişime geçtiği Rum Ombudsman da Güney Kıbrıs’ın ilgili yasal düzenlemelerine atıfta bulunarak, kendisinin bu konuda görüş belirtmeyeceğini söyledi. 

Gazete haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı yetkili birimin arayarak elde ettiği bazı verilere de yer verdi. 

Buna göre iki ebeveyni de Kıbrıslı Türk olan çocukların tümüne “vatandaşlığın” verildiğini belirten gazete, 1960’ın ardından Kıbrıs’ta, ya da yurtdışında doğup ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan çocukların, yabancı olan ebeveyninin “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına” “yasadışı” olarak girmemesi ve kalmaması kaydıyla, otomatik olarak Kıbrıs vatandaşı kabul edildiğini aktardı. 

Gazete, Kıbrıs’ın “işgal altındaki kısmının” da “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı” olarak kabul edildiğini yazdı. 

Savaşın ardından binlerce Türk’ün Kıbrıs’ın kuzeyine yerleşmesi durumu gibi, ebeveynlerden birinin “yasadışı” olarak Kıbrıs’a girmesi durumunda, Rum Bakanlar Kurulu’nun çocuğa vatandaşlık verip vermeme kararı konusunda seçme hakkının olduğunu belirten gazete, 2006 yılında Bakanlar Kurulu’nun, bu durumlar için Rum Başsavcılığından görüş istediğini, Başsavcılığın da, Bakanlar Kurulu’na karar almada seçme hakkı olduğuna hükmettiğini aktardı. 

Gazete Rum Hükümeti’nin, “yerleşiklere” ve “yerleşiklerin” çocuklarına toplu olarak vatandaşlık verilmesinin önüne geçmek için bugüne kadar bu çocuklara vatandaşlık vermeme uygulamasını izlediğini belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Akıncı’ya yanıt verdi26 Kasım 2017 Pazar 13:52
  • Hala Sultan Tekkesi'nden çalınan örtü iade edilecek25 Kasım 2017 Cumartesi 14:33
  • Ankette Anastasiadis yine önde24 Kasım 2017 Cuma 14:36
  • Malas: “Anastasiadis Kıbrıs Türk toplumunu azınlığa indirgiyor”24 Kasım 2017 Cuma 14:30
  • Hala Sultan Tekkesi’nde hırsızlık24 Kasım 2017 Cuma 14:03
  • Politis Gazetesi'nden TMK ile ilgili ilginç iddia23 Kasım 2017 Perşembe 14:21
  • En son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı22 Kasım 2017 Çarşamba 12:34
  • İttifak genişliyor: Türkiye'ye uzak durma çağrısında bulunan 'Lefkoşa Bildirgesi' yayınlandı22 Kasım 2017 Çarşamba 10:51
  • “Kıbrıs-Yunanistan Hükümetler Arası Savunma Konseyi”nin ikincisi düzenleniyor22 Kasım 2017 Çarşamba 10:50
  • “Afrodit” yatağı için temaslar yoğunlaşıyor22 Kasım 2017 Çarşamba 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti