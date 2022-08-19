Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel harup fiyatı konusunda açıklamalarda bulundu.

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel açıklama yaparak, harup taban fiyatı için ilk açıklanan rakamın 18 TL/kg olduğunu duyurdu.

‘’Binboğa Yem Fabrikası olarak; harup ve harup ürünlerinin hammadde olarak yurt dışına çıkmasına karşıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde harubun iç piyasada kalması için gerekli her türlü müdahaleyi de yaptığımızı belirtmek isterim.

Binboğa Yem Fabrikası’nın üreticiye hakkını vermeden ürünü düşük fiyata alacak diye söylentiler yapılmakta fakat bu söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün itibariyle dünya piyasasında ve Türkiye'de harup çekirdeği fiyatı bilinmemesine rağmen, birinci fiyat açıklamasını 18 TL/kg taban fiyatı olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Bizler, üreticinin yanında olmak için dünya borsası ve Türkiye’den sonra açıklanacak harup fiyatından vermiş olduğumuz 18 TL/ kg taban fiyatı yeniden güncellenerek, en yüksek fiyatı vereceğiz.

Kendi içimizde yem fiyatlarında indirim yapabilmek adına harup posasında çalışmalarımız var. Harup unu üretimi ve ihracatı için çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan pekmez için daha önce Binboğa Yem Fabrikası’nın parası bilinçsizce harcanmıştır. Tesisin yeniden rantabl çalışabilmesi için çalışmalarımız olacaktır.

Bu açıklanan rakam, ilk açıklanan rakamdır. Borsalardaki rakamlar belli olduktan sonra fiyat netleşecektir. Diğer ülkelerde açıklanacak harup fiyatları ile ilgili üreticinize daha yüksek fiyatlarda ödeme yapılacaktır.

Binboğa Yem Fabrikası harubu teslim edecek olan tüm üreticilere ücretsiz fare zehiri verecektir. Ayrıca Ekim-Kasım ayı içerisinde harubunu Binboğa Yem Fabrikası’na teslim eden üreticilerimize, verdiği harup oranına göre ücretsiz, aşılanmış harup fidanı verecektir.

Kooperatifçiliğin bu ülkede kalkınması gerekiyor. Üreticilerimizin kooperatiflerine, kooperatiflerin de üreticilere sahip çıkması gerekiyor. Binboğa Yem Fabrikası kar amaçlı kurulan bir kooperatif değildir. Bizler üretimi artırmak amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Birkaç kişinin kendi çıkarları doğrultusunda rant sağlamasını ve harubun yurt dışına gitmesini engellemek amacındayız. ‘’

Bundan önceki dönemlerde haruba gerçek fiyatını vermeyip, harubun yurtdışına gitmesine sebep olanlar ve bu işten rant sağlayanlar olmuştur. Biz sonuna kadar üreticimizin yanında olacağımızı ve en yüksek fiyatı vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.