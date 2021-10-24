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“Karma Heykel Sergisi” Açılıyor

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“Karma Heykel Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 27 Ekim Çarşamba Günü saat 09.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak
“Karma Heykel Sergisi” Açılıyor

Abdukodir Rakhimov’un “Geleceğin Ortamı” isimli kişisel resim sergisi ile Kırgız ve Kazak sanatçıların eserlerini bir araya getiren “Karma Heykel Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 27 Ekim Çarşamba Günü saat 09.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda 27 Ekim Çarşamba Günü saat 09.30’da ziyarete açılacak olan resim ve heykel sergileri, Tacik, Kazak ve Kırgız sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserleri sanatseverlerle buluşturacak.

Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov’un “Geleceğin Ortamı” isimli kişisel resim sergisi sanatçının birbirinden özel 50 eserini bir araya getiriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 388’inci sergisi olacak olan “Geleceğin Ortamı”, 5 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak. Başta Tacikistan, ABD ve Rusya olmaz üzere Japonya, Almanya, Rusya, Belarus, Belçika, Azerbaycan ve İtalya gibi pek çok ülkede karma ve kişisel sergilerde yer alan 65 yalındaki Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov’un eserleri dünyanın pek çok ülkesinde müze ve kişisel koleksiyonlarda yer alıyor.  

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 389’uncu sergisi olan “Karma Heykel Sergisi” ise Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini bir araya getiriyor. Altai Usenov, Andrey Orazbayev, İsken Abdaliev, Mirlan Sultanbek Uulu, Nurlan Kebek Uulu, Talgat Zhumagulov ve Tolkunbeg Esenaliev’in heykellerinden oluşan sergide birbirinden güzel 10 heykel yer alacak.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatseverleri 27 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da gerçekleşecek sergi açılışımıza davet ediyoruz.”

Sergilerin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, sergilerin sanatçıların fikirlerini toplumla paylaşmaları için en etkili yollardan biri olduğunu hatırlatarak, “Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan sanat galerilerinde izleyicisiyle buluşan tüm sergiler de bu paylaşımların en yoğun şekilde olduğu ortamlardır. Kaldı ki yüksek düzeyde eğitim, öğretim, sanatsal-bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte ve enstitülerin var olduğu bir kampüs içerisinde olmaları, hem toplumdaki bireylerin hem de eğitim için farklı kültürlerden gelip burada buluşan öğrencilerin varlığı bu sergileri daha da etkili ve anlamlı kılıyor” ifadesini kullandı. Doç. Dr. Ergün, “Bu anlamı paylaşmak için sanatseverleri 27 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da gerçekleşecek sergi açılışımıza davet ediyoruz” dedi.

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