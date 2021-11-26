Karma oy şampiyonu Çetin Sadeli 'de Vekil adayı

Çetin Sadeli Adaylığını Açıkladı.
2022 Genel Seçimlerinde Demokrat Parti'den Milletvekili adayi oldugum, Lefkoşa Aday Adayligimi Genel Sekreter v. Ali Tunçtaşlı ve Lefkoşa ilçe başkanı Kemal Buba ya resmen yapmış bulunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
Çetin Sadeli Adaylığını Açıkladı.
2022 Genel Seçimlerinde Demokrat Parti'den Milletvekili adayi oldugum, Lefkoşa Aday Adayligimi Genel Sekreter v. Ali Tunçtaşlı ve Lefkoşa ilçe başkanı Kemal Buba ya resmen yapmış bulunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
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