Karma Rekortmeni Çetin Sadeli aday adayı

2018 Milletvekilliği seçimlerinde bağımsız katılan ve KKTC tarihindeki bağımsız adaylar arasındaki en yüksek oyu alan Çetin sadeli bu kez Demokrat Parti (DP)'den Lefkoşa Milletvekili aday adayı.

KESİN KAZANIR

Sadeli'nin aday adaylığını geçmesi durumunda kesin olarak Lefkoşa'dan en çok karma oyu alarak milletvekili seçileceği siyasi kulislerde konuşuluyor.

KARMA OY İMKANI VAR

Bir süre önce karma oyun kalması gündeme gelmiş ancak HP ve TDP'nin ret oyu ile karma oy verme kalkmamıştı.

Vatandaşlar 23 Ocak 2022'de yapılacak seçimlerde partilere mühür vurmayarak karma oy da kullanabilecekler.