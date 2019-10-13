Karma Resim Sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Tarafından Açılıyor…

Kazakistanlı Dört Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı ve 141 Eserden Oluşan Dört Ayrı Kişisel Resim Sergisi ile Kazakistanlı Sanatçıların Hazırladığı 25 Eserden Oluşan Karma Sergi Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Tarafından Açaılıyor

Kazakistanlı Dört Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı ve 141 Eserden Oluşan Dört Ayrı Kişisel Resim Sergisi ile Kazakistanlı Sanatçıların Hazırladığı 25 Eserden Oluşan Karma Sergi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Tarafından Açılıyor…

Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev!a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 15 Ekim 2019 Salı günü saat 08.00’de, Andrey Orazbayev’a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’a ait kişisel resim sergileri ile karma sergi ise saat 08.45’te İletişim Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

Resimlerde İnsan ve Dünya Arasındaki İlişkiler, Zaman ve Derinlik Yansıtılmakta

Kazakistanlı sanatçı Andrey Orazbayev’in eserleri sembolik bir plan temelinde yaratılan eserlerdir. Çizgilerin karmaşıklığı, kompozisyon yoğunluğu ve tamlığı, çizginin zarafeti ve doğruluğu ile ayırt edilirler. Eserler içsel ifadelerle doldurulur ve orijinal yorumda sunulur. Karışık ortam kullanımı ve çeşitli materyallerin tanıtılması, sanatçının çok doku kolajları oluşturmasını sağlar. Andrey Orazbaev’in resimleri izleyiciyi yaratıcı süreçle tanıştırmanın modern biçimini temsil ediyor. Resimlerde insan ve dünya arasındaki ilişkiler, zaman ve derinlik yansıtılmaktadır.

Andrey Orazbayev Kimdir?

1963 yılında Pavlodar'da doğdu. Pavlodar Eyalet Pedagoji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Omsk Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Sanat ve Grafik Bölümü’nde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994'te Pavlodar’da avangard sanatçı olarak "Yeni Bozkırlar" adlı sergisini açtı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak bilinmektedir.

Galymzhan Suyunov Kimdir?

1 Mayıs 1964 yılında doğdu. 1986 yılında Almatı İnşaat Mühendisliği Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında ‘Solo’ Sanat Galerisi'nde kişisel sergisini açtı ve 2015'te ‘Altyn Kayyk’ yarışmasına, 2015 yılında ‘Plein Air Aktobe’ uluslararası resim sempozyumuna ve 2018 yılında "Portre" sanat eylemine katıldı. 2018 yılında Aktobe Sanat Müzesi'nde “Görünüm” adlı kişisel sergisi açıldı.

Turar Tulayev Kimdir?

1988'de Aktobe Kültür Aydınlanma Koleji'nden Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. 1991'den beri Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Bölgesel, cumhuriyetçi ve uluslararası sergilere katıldı. 2015 yılında bölgesel Akim'den teşekkür mektubu aldı. 2017 yılında Abay Kunanbaev anısına Semey şehrinde düzenlenen Cumhuriyet sempozyumuna katıldı. 2018 yılında yıldönümü sergisini düzenledi.

Sultan Amanzhol Kimdir?

1 Şubat 1993'te Almatı bölgesinde doğdu. 2015 yılında, Kazakistan Ulusal Pedagoji Üniversitesi'nden Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında Shabyt Uluslararası Festivali'ne katıldı. 2015'ten beri Genç Sanatçılar Birliği üyesidir. Ayrıca 2015 yılında, Kazak Hanlığı'nın 550. yıldönümüne adanmış "Tarihin Yankısı" sanat sergisine katıldı. 2017 yılında "2017 Koktem Gazhaby" sergisine katıldı. Eserleri Türkiye’de, Rusya’da ve Çin’de birçok özel koleksiyonda yer almaktadır