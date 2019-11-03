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Karma Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor

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Tataristanlı Üç, Kazakistanlı Bir Sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak Hazırladığı ve Toplam 92 Eserden Oluşan 4 Ayrı Kişisel Resim Sergisi ile Kazakistanlı 6 Sanatçının Toplam 31 Eserinden Oluşuyor
Karma Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor
 

Tataristanlı sanatçılar Viktoria Egorova, Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov ve Kazakistanlı sanatçı Akhmetzhan Akhatbakıyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 92 eserden oluşan dört ayrı kişisel sergi ile Kazakistanlı sanatçılar, Zhailaubay Baisalov, Fatima Moldabayeva, Khashimjan Kurbanov, Akhmetzhan Akhatbakiyev, Nina Terechshenko ve Bakhtygali Bakhtyek’in 31 eserinden oluşan Karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergilerin açılış töreni 05 Kasım 2019 Salı günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yapılacak.  

Kazakistanlı sanatçılar eserlerinde aşk, doğa, Kazak halk masalları, doğaçlama süs ve ikonik çalışmalara yer veriyor

Kazakistanlı sanatçı Nina Tereshchenko'nun eserlerinde duygusallık ön planda. Sanatçının çalışmalarında tam yaratıcı etkiyi gerektiren duygusal bir patlama var. Eserlerinin temaları dolunay altında açılan bir buket çiçek üzerine odaklanmış. Sanatçıya göre, dünyada çiçekler ve kadınlardan daha güzel bir şey yoktur. Eserlerinin hemen hepsinde aşk, hassasiyet, annelik temalarını yansıtmaya çalışır.

Sanatçı Zhailaubay Baisalov ise, gördüğü her şeyden ilham aldığını ifade ediyor. Göçebe atalarının yaşadığı bozkırlar, modern Baikonur kentinin yaşamı, insan yüzleri, toprağı ve doğası sanatçının çalışmalarına yansıyor.

Khashimzhan Kurbanov çalışmalarında şimdiki zaman ile geçmişi yansıtıyor. Sanatçının eserlerinde geçmiş, geleneksel yaşam biçimi ve halk meslekleri korunarak, ebedi gelenekler, tanınabilir yaşam belirtileri yinelenerek canlandırılıyor.

Akhmetzhan Akhatbakiev eserlerinde Uygur halkının görsel ve uygulamalı sanatını temsil ediyor.  

Fatima Moldabekova'nın çalışmaları ise Kazak halk masallarına adanmış bir diziden oluşuyor.

Bakhytgali Bakhytbek'in eserleri ise, sanatçının doğa ile iletişim sürecinde doğaçlama süs ve ikonik kompozisyonları temsil ediyor

Yegorova Viktoriya Kimdir?

27 Mayıs 1985'te Tataristan Cumhuriyeti, Menzelinsk şehrinde doğdu. 2007’de Yarçallı Devlet Pedagoji Enstitüsü’nün Grafik Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2012'den beri Rusya Sanatçılar Birliği ve UNESCO Sanatçılar Birliği üyesidir. 2014'ten beri Tataristan Sanatçılar Birliği’nin üyesidir.

 

Uluslararası, Tüm-Rusya, bölgesel, bölgeler arası, cumhuriyetçi ve kentsel sergi ve projelerinin katılımcısıdır. Eserleri Rusya, Türkiye, Ürdün, Bulgaristan, Almanya, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Singapur ve Sırbistan’da özel koleksiyonlarda ve devlet müzelerinde yer almaktadır. Yarçallı şehrinin “Yılın Sonuçları” isimli bölgesel yarışmasının "Yeni İsimler-2008" ve "2012 yılı Ressamı" ödüllerini kazandı. Yaratıcı çalışmalarda bulunduğu ve güzel sanatların gelişimine sağladığı kişisel katkılar için 2015’te Yarçallı şehrinin İcra Komitesi Kültür Bölümü tarafından kendisine onursal diploma takdim edildi. Halen Yarçallı şehrinde çalışmaktadır.

Vitalii Petrov Kimdir?

17 Eylül 1936'da Çuvaş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Algazino köyünde doğdu. Şupaşkar Güzel Sanatlar Koleji’nden ve Muhina V. İ. Leningrad Yüksek Sanat ve Endüstri Koleji’nden (Stieglitz A. Petersburg Sanat ve Sanayi Akademisi) mezun oldu.

Anıtsal ve dekoratif resim sanatçısı, Çuvaş Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Rusya Federasyonu Onur Sanatçısı ve profesördür. Çuvaş Ulusal Bilim ve Sanat Akademisi’nin akademisyenidir. Uluslararası ödüllere aday gösterildi (Macaristan, İspanya, Rusya).

Barselona’da, Berlin’de, Budapeşte’de ve Paris'te kişisel sergiler düzenledi. ABD, Almanya, Japonya, Macaristan, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerde çeşitli sempozyum ve sergilere katıldı. Çuvaşya Cumhuriyeti Devlet Ödülü’ne aday gösterildi. Eserleri farklı ülkelerdeki müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

 

Rustam Gabbasov Kimdir?

1973-1978 yılları arasında, Cumhuriyet Sanat Okulu’nu bitirdi. Ardından Tagil Pedagoji Enstitüsü’nün grafik Sanatlar Fakültesi’nde okudu. 1986'da Muhina Leningrad Yüksek Sanat ve Endüstri Koleji'nin Anıtsal Heykel Fakültesi’nden mezun oldu. 1996'dan beri Rusya Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. 1984-2004 yılları arasında Kungur Sanat Koleji'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2004 – 2018 yılları arasında Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi'nin Tasarım Fakültesi’nde öğretmen olarak çalıştı. Bölgesel, yerel, bölgeler arası, ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. Resim ve heykel sempozyumları ile festivallere katılmaktadır.  

Akhmetzhan Akhabakiyev  Kimdir?

Kazakistan Cumhuriyeti’nin başarılı sanatçılarından Akhmetzhan Akhabakiyev  04 Nisan 1954'te Gulca şehrinde doğdu. 1974 yılında Almatı şehrinde Abay Pedagoji Enstitüsü’nün Sanat ve Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 1988'den beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. İlham Ödülü’ne aday gösterildi. Taşkent’teki Asya Sanatı sergisinin  katılımcısı ve kazananıdır. Çok sayıda madalya ile ödüllendirildi. Resim, grafik sanat, sanat ve el sanatları (kanaviçe), fotoğraf sanatı ve video sanatı alanlarında çalışmaktadır. 1990 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Oryantal Çalışmalar Enstitüsü'nde  yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli sempozyum ve sergilere katıldı, bunlar arasında: Türkiye (Ankara – 1993), İtalya (Cenova – 1997) ve ABD'de (Washington-1998).  Eserleri Almatı şehrinde Kasteyev Devlet Sanat Müzesi’nde, Moskova’daki Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Sanat Sergileri Müdürlüğü’nde ve Oryantal Sanat Müzesi’nde, Astana şehrinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ikametgahında, Almanya’da, İtalya’da, Türkiye’de, ABD’de ve Çin’de birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

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