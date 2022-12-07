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Karma yem fiyatlarında indirim

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Karma yem fiyatlarında indirim
Karma yem fiyatlarında indirim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) hayvancıların desteklenmesi için indirime gittiği karma yeminlerin yeni fiyatı bugünden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, 50 kilogramdan oluşan karma yemlerin yeni fiyat listesi şöyle:

“Sığır Besi Geliştirme Yemi- 15 Protein; Peşin Fiyatı 400 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 410 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 420 TL.

Sığır Besi Bitirme Yemi-15 Protein; Peşin Fiyatı 410 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 420 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 430.

Sığır Sütü Yemi-19 Protein Peşin Fiyat 430 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 440 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 450 TL

Sığır Süt Yemi- 21 Protein Peşin Fiyat 460 TL, 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 475 TL, 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 490 TL.”

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