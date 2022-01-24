Karmalar dahil oyların %94'ü sayıldı.. İşte kazananların tam listesi

%94 sayılan oylara göre işte seçimi kazananların tümü…
Lefke
UBP Fırtına Karanfil
CTP Salih Şahiner
Güzelyurt
CTP Armağan Candan
UBP Ali Pilli, Ziya Öztürkler
İskele
UBP Nazım Çavuşoğlu, Yasemi Öztürk, Emrah Yeşilırmak
CTP Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat
Girne
UBP Kutlu Evren, İzlem Gürçağ, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük
CTP Ongün Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci
DP Serhat Akpınar
YDP Mehmet Tunçtürk
Gazimağusa
UBP Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Canaltay, Hüseyin Çavuş Kelle
CTP Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu
HP Ayşegül Baybars
YDP Erhan Arıklı
DP Fikri Ataoğlu
( Mağusa’da CTP 5 olursa Hamit Caner kazanıyor, YDP’de Erhan Arıklı kaybediyor – Ülke genelinde sadece 6 oy farkı var)
Lefkoşa
UBP Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu,Sadık Gardiyanoğlu,Hasan Taçoy, Ahmet Savaşan
Alişan Şan, Zorlu Töre
CTP Tufan Erhürman ,Dr. Sıla Usar, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Filiz Besim
HP Kudret Özersay
YDP Talip Atalay
DP Hasan Tosunoğlu
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