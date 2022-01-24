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Karmalar dahil oyların %94'ü sayıldı.. İşte kazananların tam listesi

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Karmalar dahil oyların %94'ü sayıldı.. İşte kazananların tam listesi
Karmalar dahil oyların %94'ü sayıldı.. İşte kazananların tam listesi

%94 sayılan oylara göre işte seçimi kazananların tümü…

 

Lefke

UBP Fırtına Karanfil

CTP Salih Şahiner

 

Güzelyurt

CTP Armağan Candan

UBP  Ali Pilli, Ziya Öztürkler

 

İskele

UBP Nazım Çavuşoğlu, Yasemi  Öztürk, Emrah Yeşilırmak

CTP Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat

 

Girne

UBP Kutlu Evren, İzlem Gürçağ, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük

CTP Ongün Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci

DP Serhat Akpınar

YDP Mehmet Tunçtürk

 

Gazimağusa

UBP Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Canaltay,  Hüseyin Çavuş Kelle

CTP Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu

HP Ayşegül Baybars

YDP Erhan Arıklı

DP Fikri Ataoğlu

( Mağusa’da CTP 5 olursa Hamit Caner kazanıyor, YDP’de Erhan Arıklı kaybediyor – Ülke genelinde sadece 6 oy farkı var)

 

Lefkoşa

UBP  Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu,Sadık Gardiyanoğlu,Hasan Taçoy, Ahmet Savaşan

 Alişan Şan, Zorlu Töre

CTP Tufan Erhürman ,Dr. Sıla Usar, Doğuş Derya, Ürün Solyalı,  Filiz Besim

HP Kudret Özersay

YDP Talip Atalay

DP  Hasan Tosunoğlu

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