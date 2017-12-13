Karmi’de asfalt çalışması gerçekleştiriliyor

Girne Belediyesi kent genelinde asfalt düküm çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Karmi Köyü 43 yıldan sonra ilk defa doğu yönünden Girne Çevre Yolu’na bağlandı.

Girne Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Belediyeye bağlı Karmi Köyü’nde gerçekleştirilen çalışmalar Karmi’yi doğu yönünden Girne Çevre Yolu’na bağlayan güzergahta gerçekleştiriliyor. Bölgeye bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldı. Asfalt çalışmaları öncesinde ise mekanik serimi ve yağmur suyu kanallarının açılmasını da kapsayan altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

“3 buçuk yılda 20 bin tonun üzerinde asfalt döküldü”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Karmi, 43 yıldan sonra doğu yönünden Girne Çevre Yoluna bağlandı. Bu kentimiz için önemli bir gelişmedir” dedi. Girne kenti ve Girne Belediyesine bağlı köylerde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Güngördü, alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda üç buçuk yılda 20 bin tonun üzerinde asfalt serim çalışması yapıldığını söyledi. Güngördü, program dahilinde asfalt çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Girne Belediyesi geçtiğimiz günlerde Karmi Köyünde köprü genişletme çalışmaları ve gölet temizlik çalışmaları da yapmıştı.