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Karneler hava muhalefetine takıldı!

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Milli Eğitim Bakanlığı, hava koşulları nedeniyle okula gitmekte güçlük çeken veya karneleri Çarşamba günü teslim almak istemeyen öğrencilerin kendilerine uygun zaman diliminde karnelerini almaya gidebileceklerini açıkladı.
Karneler hava muhalefetine takıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi yarın tamamlanacak ve öğrencilerimiz karnelerini alacaktır. 

Ancak, Meteoroloji Dairesi ile yapılan görüşmeler çerçevesinde, olumsuz hava koşullarının Çarşamba günü ağırlaşacağı tarafımıza bildirilmiştir. 

Alınan karar doğrultusunda, karnelerin alınması konusunda ailelerimizin takdirini gözeterek, olası hava koşullarına karşı ailelerimize esneklik sağlanacaktır.

Bu karar çerçevesinde, karnelerini almak isteyen öğrencilerimiz veya velilerimiz, karneleri, 31 Ocak Çarşamba günü okullarında alabilecektir.

Ancak, hava koşulları nedeniyle okula gitmekte güçlük çeken veya karneleri Çarşamba günü teslim almak istemeyen öğrencilerimiz veya velilerimiz, karneleri, kendilerine uygun olan bir zaman diliminde, öğrencinin kayıtlı olduğu okulların idarelerinden teslim alabilecektir.

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