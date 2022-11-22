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Karnından 10 yeni doğan bebek ağırlığında “top” çıktı

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Karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki kadın hastanın karnından, 10 sağlıklı yeni doğan bebek ağırlığında 35 kilo kitle çıkarıldı.
Karnından 10 yeni doğan bebek ağırlığında “top” çıktı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne karın şişliği şikayeti ile başvuran kadın hastanın karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz’ın 2 saat süren operasyonu ile 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

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‘HASTA GELDİĞİNDE 110 KİLODAN AĞIRDI’

Op. Dr. İhsan Gündüz, hastanın uzun zamandır karın şişkinliğinin bulunduğunu ve hastaneye başvurmakta geciktiğini söyledi. Op. Dr. Gündüz, “Bizi şaşırtacak derecede büyük bir kitle ile karşılaştık. Batın içerisinde hemen her organa temas eden, tam kaynağı da belli olmayan büyük bir kitleydi.

Gerekli operasyonu yaptık. Hasta geldiğinde 110 kilodan ağırdı. Şimdi 70 kilo civarında. Üzerinden büyük bir yük kalktı. Hastanın yürüyüşünü, eklemlerini, solunumunu hatta kalp fonksiyonlarını bile etkileyecek bir kitleydi” dedi.

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‘İLK KEZ BÖYLE BİR KİTLE GÖRDÜM’

Op. Dr. Yüksel Beyaz da şunları söyledi:

“15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm. Türkiye’de bu kadar büyük bir kitle çıkartıldığını görmedim. Dünyanın belki de en büyük kitlesi olabilir. Hasta için çok iyi bir ameliyat oldu. Açıkçası bizi biraz zorladı. Fakat hastanın iyi olması bizi de mutlu etti. Hasta da ameliyat sonrası şaşırdı. Nefes alamayan hasta, ameliyattan nefes alıp, rahat yürümeye başladı.”

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Hastanın karnından çıkarılan kitlenin incelenmesi sürüyor.

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