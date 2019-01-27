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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Karnından çıktı! Tam 6 kilo...

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Türkiye'de Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kadının karnından 6 kilo ur çıktı.
Karnından çıktı! Tam 6 kilo...

Edinilen bilgiye göre, Emine Bektaş (48), ağrıları artınca ve aşırı kilo problemi sebebiyle Bandırma Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tahlillerde kadının karnında kist olduğu belirlendi. Yapılan başarılı bir operasyonla Bektaş'ın karnından 15 santimetre çapında yaklaşık 7 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

640xauto-010.jpgAmeliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Akkaya, Emine Bektaş’ın kendilerine karın şişliği ve ağrı problemiyle başvurduğunu söyledi.

aaaaaaaaaaaaaaaa.jpgAkkaya, “26 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bugün kadınlarda sıkça görülen ve tedavisi çok kolay olan miyom ameliyatını yaptık. Hastamızın ismi Emine Bektaş, 48 yaşında ve menopoza girmiş. Miyom büyük boyda olduğu için çok ihmal edilmiş. Hastamız polikliniğimize karın şişliği ve karın ağrısı şikâyetinde başvurdu. İlk bakışta 6-7 aylık gebelik görüntüsü vardı. Ultrason ile miyom olduğunu tespit ettik. Bütün tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat ettik. Bu miyom kendi kas dokusunda geliştiği için genelde iyi huyludur. Ameliyat 2 saat sürdü. Gayet başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Çıkarttığımız kitle yaklaşık 6 kilogram ağırlığındadır. Miyomlar kanla beslendiği için hastamız da kansızlık söz konusu ve 5 ünite kan verdik. İlk 24 saat hastanemiz de istirahat ettikten sonra taburcu işlemi gerçekleşecektir. Benim tavsiyem 35 yaşından sonra en az yılda defa doktor kontrolüne gelmesi gerekiyor” dedi.

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