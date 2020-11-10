Karpaşa'ya 4 saat elektrik verilmeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Karpaşa köyüne yarın 4 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00-13:00 saatleri arasında Karpaşa köyüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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