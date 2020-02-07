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Karpaz beyaza büründü

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Karpaz beyaza büründü.. Dolu yağdı...
Karpaz beyaza büründü

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava kütlesi Karpaz’da etkili oldu.

Zafer Burnu bölgesinde şiddetli dolu yağışı sonrası bölgede bulunan Apostolos Andreas Manastırı beyaza büründü. Birçok vatandaş bölgede fotoğraflar çekerek sosyal medya hesapları ürenden “Karpaz’a kar yağdı” paylaşımlarında bulundu.

Bugün öğle saatlerinde ülkenin en doğusu olan Zafer Burnu'nda başlayan yağmur doluya dönüşünce her taraf bembeyaz oldu. Yolların dolu yağışı sonrasında bembeyaz olması bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.

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