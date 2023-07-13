Karpaz bölgesindeki Agios Georgios kilisesinin koruma çalışmaları tamamlandı

13 Temmuz 2023, Lefkoşa- Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Karpaz bölgesinde bulunan Agios Georgios kilisesindeki koruma çalışmalarını tamamladığını duyurmaktan mutluluk duyar.

Bu vesileyle Avrupa Komisyonu, UNDP ve Komite'nin katılımıyla bir etkinlik düzenlenmiştir.

Etkinlik öncesinde Avrupa Komisyonu REFORM Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Desteği Birim Başkanı Kjartan Björnsson şunları vurguladı: "Bu alanlar Kıbrıs'ın zengin kültürel mirasını temsil etmektedir ve geçmiş medeniyetlere saygının bir göstergesi ve gelecek nesiller için kültürel kimliğin bir sembolü olarak onların korunmasını sağlamak herkesin görevidir. Avrupa Birliği sadece anıtların restorasyonunu değil, aynı zamanda adadaki toplumlar arasında barış ve uzlaşıyı da desteklemeye devam edecektir. " UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov ise, "Söz konusu koruma çalışmalarının tamamlanması, Kıbrıs'ın paha biçilmez kültürel mirasını korumaya yönelik kararlılığımızda önemli bir başarıya işaret ediyor" dedi. Khaydarov ayrıca, Agios Georgios kilisesinin korunmasının önemini vurgulayarak, "bu projeler, gelecek nesillerin refahı için ortak mirasımızı korumanın zorunlu olduğunu göstermektedir," diyerek teşekkür etti. Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanı Ali Tuncay ise şunları aktardı: "Kıbrıs adasından pek çok medeniyet geçmiştir. Bu medeniyetlerin zenginliğinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için korunması ve sürdürülmesiyle ilgili sorumluluğun bilincindeyiz ve böylesine değerli bir çabayla Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında işbirliğini teşvik edebilmekten gurur duyuyoruz. Kültürel Miras Teknik Komitesi, her iki taraftan uzmanların dahil olduğu işbirliğine dayalı bir yaklaşımın ve kültürel mirasın korunmasının siyasetten arındırılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceğini açıkça göstermiştir.

Ne kadar çok işbirliği yaparsak o kadar çok başarı öyküsünün ortaya çıkacağına inanıyorum". Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanı Dr. Sotos Ktoris ise şunları söyledi: "Bugün gerçekleşen bu buluşma, Kıbrıs'ın dört bir yanındaki kültürel hazinelerimizi koruma ve yaşatma kararlılığımızın bir başka kanıtıdır. Ardana/Ardahan'da bulunan Agios Georgios kilisesinin koruma çalışmalarının tamamlanması, Teknik Komite'nin, ayrım gözetmeksizin adadaki tüm toplumların anıtlarına yeni bir hayat kazandırma vizyonunu yansıtmaktadır. Bu nedenle, ortak kültürel mirasımızı korumak, ona değer vermek, ondan bir şeyler öğrenmek ve onu barış inşasında bir araç olarak kullanmak için çaba gösterelim çünkü bize ortak insanlığımızı hatırlatan ortak mirasımızdır ve bu da barış arayışımızda çok önemli bir hakikattir." Agios Georgios kilisesi 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir ve o dönemi yansıtan tipik tonozlu bir kilisedir. Taş duvarlarla inşa edilmiştir; bazı kısımlarında farklı şekillerde taş yapılar, bazı kısımlarında ise yontma taşlar kullanılmıştır. 20. yüzyılın ortalarında batı kısmına kadınlar için beton bir galeri inşa edilmiştir. Koruma çalışması yapılan her bir alan, hem ardında yatan kültürlerin bir yansıması hem de medeniyetlerin bir kesişme noktasıdır. Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve AB'nin işbirliği sayesinde adanın ortak kültürel mirası korunmaya devam ediyor. 2012 yılından bu yana, ada genelinde 123'ün üzerinde kültürel miras alanında, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP tarafından, Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu toplam 24.915 milyon Euro kaynak sayesinde koruma çalışmaları yapılmış, yapısal olarak desteklenmiş, fiziksel olarak korunmuş veya restore edilmiştir. Kıbrıs'ın dört bir yanındaki kültürel mirasın korunması amacıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin önceliklerini hayata geçirmek için farklı bağışçılar tarafından Komite’ye toplam 35.6 milyon Euro kaynak aktarılmıştır.