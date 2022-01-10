Karpaz Bölgesindeki Başlıca Sorunlara Dikkat Çekildi

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz bölgesinde işsizlik, sağlık, tarım ve turizmde sorunların devam ettiğini savundu.

Dernek Başkanı Fırat Borak, yaptığı yazılı açıklamada, seçim döneminde Karpaz bölgesi ve gençleri üzerinde siyasi söylemlerin yoğunlaştığını ancak Karpaz bölgesinde işsizliğin büyük sorun olmaya devam ettiğini kaydetti. Borak, bölgede kısal kesim arazilerinin eşit dağıtılmadığını, sağlık hizmetlerinin geri olduğunu, tarım ve turizm işletmelerine gereken desteğin verilmediğini savundu.

Borak, “Günü birlik siyasi açıklamalar yerine, genelde bölgemizi özelde Dipkarpaz ve Kaleburnu gençliğini kurtaracak projeler ve icraatların hayata geçmesi gerekmektedir” dedi.