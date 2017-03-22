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"Karpaz Çocuk Doğa-Sanat Buluşması" projesi hayat buluyor...

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"Karpaz Çocuk Doğa-Sanat Buluşması" projesi hayat buluyor...
Okul durumlarına göre şekillenecek arazi gezilerinde hava ve şartlar elverdiğince çalışmalar doğanın içinde, yerinde ilham alınarak yapılacak.

Karpaz Dostları Derneği "Karpaz Çocuk Doğa-Sanat Buluşması" adlı projesini yürürlüğe koyuyor. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi tarafından finanse edilen, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yeni Erenköy İlkokulu tarafından desteklenen projede eğitimler Karpaz Dostları Derneği Çevre Eğitim Uzmanı ve DAÜ personeli Gülizar Eroğlu tarafından verilecektir.

23 Martta başlayacak Yeni Erenköy ilkokulu 4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ile yürütülecek projede, bilim insanları, sanatçı ve mimarların doğadan nasıl etkilendiğini, doğanın nelere sebebiyet verdiğini, kültürü nasıl şekillendirdiğini içeren sınıf sunumları ile başlayacak, ardından bunların doğadaki yansımaları arazi gezilerinde öğrencilere gösterilecek.

Okul durumlarına göre şekillenecek arazi gezilerinde hava ve şartlar elverdiğince çalışmalar doğanın içinde, yerinde ilham alınarak yapılacak.

Kültür sanat çalışmalarına hasret bir bölge olan Karpazda böyle bir çalışmanın ilk defa yapılacak olması nedeniyle büyük önem taşırken, doğa kanalıyla kültür-sanat tohumları ekilecek çocuklardan toplumuna faydalı sanatçı çıkması ve/veya çevreye saygılı bireyler yetişmesi en önemli kazancımız olacaktır.

Ayrıca bir şekilde bu proje ve/veya proje çocukları ile yolu kesişen bireylerde de doğa ve sanat adına bir farkındalık olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Proje ile ilgili detaylı bilgi ozumuzdoga41@gmail.com adresinden temin edilebilir.

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