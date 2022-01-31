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Karpaz’ da Tütün Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması Hakkında Toplantı Yapıldı

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Karpaz’ da Tütün Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması Hakkında Toplantı Yapıldı
Karpaz’ da Tütün Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması Hakkında Toplantı Yapıldı

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu ve Karpaz Tütün Kooperati, Karpaz bölgesindeki tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması konusunda geçtiğimiz cumartesi günü toplantı yaptı.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Koopeatif binasında düzenlenen toplantıda Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nden üretim ve pazarlama konularında uzman bir ekip ve Karpaz Tütün Kooperatifi yetkilileri, bireysel üreticiler, Tarım Bakanlığı yetkilileri, muhtarlar, Özgür İş İnsanları Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Bafra Gıda yetkilileri ve farklı sektörlerden iş insanları hazır bulundu.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tıngır etkinlikte yaptığı konuşmada ülkede mevcut üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini; sadece Karpaz’da kalmayıp, Lefke bölgesine kadar uzanan bir üretim ağının yayılmasını arzululadıklarını söyledi.

Tıngır, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TİKA’nın da kendilerine destek olduğunu belirtti.

Yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Tütün kurumuna destekleri için teşekkür eden Karpaz Tütün Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurçin, “Bu işteki en önemli faktör üreticidir. Bu sektör bölge halkına güzel bir gelir kapısıdır. Biz de Kooperatif olarak tüm üreticilere alım  garantisi veriyoruz” dedi.

TİKA’dan teçhizat desteği aldıklarını belirten Nurçin, bu noktada devlet yetkililerinden daha fazla

desteğe ihtiyacı olduklarını ve bu bağlamda teşvik görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

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