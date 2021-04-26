Karpaz Dostları Derneği Yeni Erenköy eski Liman bölgesi ile ilgili açıklama yaptı

Açıklamanın tamamını aktarıyoruz..

Bir süredir medyada Kıbrıs Yeni Erenköy eski Liman bölgesinde devam eden yatırım çalışması ile ilgili haberler okuyoruz. Bölge sivil toplum örgütü ve Karpaz sevdalısı olarak yerinde inceleme ve konuya dair araştırma yapmadan açıklama yapmak istemedik gelen taleplere rağmen. Yaptığımız İnceleme sonucundaki tespitlerimiz-önerilerimiz aşağıdaki gibidir:

1- Alanda basında yer alan fotoğraflarda göründüğü gibi sadece iki mağara yok. Deniz içeri doğru girerek bir mağara örüntüsü oluşturmuştur. Bu örüntü kapsamında harup ambarının arka tarafındaki denize doğru kısımda kayalar askıda durmaktadır tabiri caizse. Bu mağara örüntülerinin üstüne binecek yükün hesaplanması çok önemlidir, zira taşıma kapasitesi her açıdan sınırlıdır ve de çok hassastır. Kıbrıs'ta pek sık rastlanmayan mevcut mağara örüntülerinin ve farklı dokudaki kayaç oluşumlarının mutlaka korunması gerekmektedir.

2- Alanda önemli bitki türleri ve Habitat yani yaşam alanları mevcuttur. Detaylı yapılamayan kısa süreli incelemede bile en az 5 tür nesli tehlike altında ve/veya endemik tür tespit edilmiştir. Alanda habitat direktifi ile koruma altına alınmış önemli tuzcul bitkiler ve bunların yaşam alanları da mevcuttur.

3- Alandaki mağara örüntülerinde çıkan baca gibi oluşumda birçok kuş mevcuttur. Kuş uzmanı olmamakla birlikte önemli kuş türlerinin alanda var olduğu düşünülmektedir. Alan önemli peyzaj karakteristiklerine sahiptir. Avrupa peyzaj sözleşmesi kapsamında değerlendirilerek alana ayrı bir koruma statüsü de kazandırılabilir.

4- Mevcut eski Harup ambarı Kıbrıs kültürünün çok önemli bir değeridir; bu değerin yaşatılması ve korunması elzemdir. Eko turizme yönelik yapılacak her yatırım en ince ayrıntısına kadar düşünülmeli, planlanmalı ve denetlenmelidir ki ne yatırımcı ne devlet ne de bölge halkı karşı karşıya getirilsin ve bu değerler yok edilsin.

5- Alan kıyısal ekosistem ile denizel ekosistemin bütüncül bir şekilde ortaya konduğu nadide yerlerden biridir. Belki de Akdeniz fokunun burayı tercih etmesinin bir nedeni de budur. Alanın kendine özgü mikro kliması hissedilir düzeydedir. Bu da bitki-hayvan türleri ve habitat oluşumlarında kendini göstermektedir. Denizel ve kıyısal ekosistemler hassas-yaşayan yapılardır; buraya yapılacak her müdahalenin 40 kez ölçülüp bir kez biçilmesi gerekir eskilerin dediği gibi. Her müdahale kesinlikle bilimsel veriye dayandırılmalıdır günlük-haftalık politikalara değil. Bilimsel veriler konu uzmanlarından edinilmelidir, izni verecek dairede konu uzmanı yoksa dışarıdan mutlaka bilimsel görüş alınmalıdır. Gerek daireden gerekse dışarıdan alınacak görüşte imzayı atan bilirkişi mutlaka bireysel olarak da sorumlu tutulmalıdır attığı imzadan.

6- Doğal ve kültürel değerlere dair verilecek her izinde mutlaka yerinde inceleme yapılmalı; öncesi-sonrası fotoğraflanmalı; inşaat-tadilat yapım sürecinde en az haftada iki kez izni veren makam denetim yapmalıdır ki tahribat varsa büyümeden müdahale edilebilsin çok geç olmadan.

Ez cümle, bilimsel veriye ve yüreğe dayandırılmadan yapılan her iş sonucunda akrep gibi kendi kendimizi soktuğumuzun farkına varalım; oluşumunda katkı yapmadığımız doğal ve kültürel değerlerin yok edilmesinde nasıl bu kadar aç gözlü davranabiliyoruz diye oturup ciddi ciddi düşünelim lütfen…

Dr. Gülizar Eroğlu

Karpaz Dostları Derneği Başkanı