Karpaz Dostları Derneği Yenierenköy Liman Bölgesinde Devam Eden Yatırım Çalışmalarıyla İlgili Tespitlerini Paylaştı

Karpaz Dostları Derneği, Yenierenköy eski liman bölgesinde devam eden yatırım çalışmalarına ilişkin bölgede incelemelerde bulunarak, tespitlerde bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gülizar Eroğlu, yaptığı açıklamada, “Bbilimsel veriye ve yüreğe dayandırılmadan yapılan her iş sonucunda akrep gibi kendi kendimizi soktuğumuzun farkına varalım. Oluşumunda katkı yapmadığımız doğal ve kültürel değerlerin yok edilmesinde nasıl bu kadar açgözlü davranabiliyoruz diye oturup ciddi ciddi düşünelim” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, basında yer alan fotoğrafların aksine bölgede sadece iki mağara değil, Kıbrıs'ta sık rastlanmayan mağara örüntülerinin olduğunu, bu örüntü ve farklı dokudaki kayaç oluşumlarının korunması gerektiğini, ayrıca örüntülerin üzerinde aralarında önemli türlerin de olabileceği birçok kuş türünün bulunduğunu öne sürdü.

Habitat direktifi ile koruma altına alınmış önemli tuzcul bitkiler ve bunların yaşam alanları dahil, alanda önemli bitki türleri ve yaşam alanlarının mevcut olduğunu kaydeden Eroğlu, yapmış oldukları kısa süreli incelemede bile en az 5 tür nesli tehlike altında ve/veya endemik tür tespit ettiklerini söyledi.

Alana, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında koruma statüsü de kazandırılabileceğini vurgulayan Eroğlu, Kıbrıs kültürünün önemli bir değeri olan eski harup ambarının da alanda yer aldığını, değerlerin yok edilmemesi ve yatırımcı, devlet ve halkın karşı karşıya getirilmemesi için eko turizme yönelik yatırımların en ince ayrıntısına kadar planlanması ve denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Hassas yapılar olan kıyısal ekosistem ile denizel ekosistemin bütüncül bir şekilde ortaya konduğu alanın, kendine özgü mikro kliması hissedilir düzeyde olan nadide yerlerden biri olduğunu savunan Eroğlu, Akdeniz fokunun burayı tercih etmesinin nedeninin de bu olabileceğini söyledi.

Yapılacak her müdahalenin “40 kez ölçülüp, bir kez biçilmesi” ve bilimsel veriye dayandırılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, söz konusu bilimsel verinin konu uzmanlarından edinilmesi, imzayı atan bilirkişinin bireysel olarak sorumlu tutulması, verilecek her izinde yerinde inceleme yapılması, öncesi-sonrası fotoğraflanması ve inşaat- tadilat süresince en az haftada 2 denetim yapılması gerektiğini de kaydetti.