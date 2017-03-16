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Karpaz Eşekleri yalnız değil!

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Karpaz Eşekleri yalnız değil!
Bisiklet kiralayıp, Karpaz Eşeklerine yem sağlayan Dipkarpaz İlim-Sanat Derneği, girişimin ilk meyvelerini toplamaya başladı...

Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, geçen yıl başlatmış olduğu bisiklet kiralama ve elde edilen gelir ile Karpaz Eşeklerine yem alma projesinde, ilk yemler verilmeye başlandı.

Dernek Başkanı ve gazetemiz DETAY yazarı Fırat Borak, “projemizin istendik sonuç vermesi, hepimiz için mutluluk kaynağıdır. Amacımız, bu ve buna projeler ile bölgemizin bu tür değerlerine sahip çıkmak olacaktır” dedi. 

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