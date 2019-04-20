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Karpaz Gate Marina tartışması sürüyor

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Yenirenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak:”Ruhsatsız bir iş yeridir yasa gereği mühürlenmesi zorunluluktur”
Karpaz Gate Marina tartışması sürüyor

Yenierenöy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy’deki Karpaz Gate Marina isimli yat limanının bazı binalarının Belediye tarafından mühürlenmesinin yasa gereği zorunluluk olduğunu ifade etti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dün 
Karpaz Bay Resort Ltd.’e ait işletmenin bazı binalarının Yenierenköy Belediyesi tarafından mühürlenmesi üzerine,  ilgili işletmenin yetkililerinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı algı operasyonu karşısında açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

Yeşilırmak, söz konusu işletmenin iş yeri çalıştırma ruhsatının 2018 yılında bitmiş olup  halen ruhsatsız bir iş yeri olduğunu ve yasa gereği mühürlenmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti. 

Yeşilırmak, “Dolayısı ile mühürleme karar ve uygulaması keyfi olmayıp, Belediyemizin bütün vatandaşlarına karşı görevi ve sorumluluğudur” dedi.

Yeşilırmak, 2019 senesi iş yeri çalıştırma ruhsatının çıkarılmaması konusunda ise devam etmekte olan bir davaya referans verilmesinin tamamı ile hatalı olduğunu öne sürdü.

Yeşilırmak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Konu işletmenin işletmecileri, Belediyemiz aleyhine Yüksek İdare Mahkemesi’nde, yasa gereği ödemeleri gereken vergilerin bir kısmı ile ilgili olarak bir dava ikame etmiş olup konu dava halen askıdadır. Dava halen Yüksek Mahkeme’nin gündeminde olduğu için bu konu ile ilgili daha ileri açıklama yapmak doğru olmadığından bu konuda sadece anılan şirketin, davaya konu vergileri ödememek için, marinanın üzerine inşa edildiği arazinin, denizin doldurulması ile elde edilmiş bir alan olduğu için hiçbir hukuki statüsünün olmadığını, toprak sayılamayacağını, hatta yok olduğu iddasını ileri sürmekte olduğunu ifade etmek isteriz.

Kendilerinin yargı sürecinde, vergi ödememek adına, mevcudiyetini dahi sorgulamaktan çekinmediği işletmesinin yasal statüsünü sorgulamak Belediye olarak en doğal görevimizdi”

Yeşilırmak, söz konusu  ruhsatın yenilenmesinde, yasa gereği  talep edilen  tapu vaziyet planının 
işletme tarafından sunulmadığı gibi, ayrıca işletmenin sunduğu inşaata ilişkin evraklarda  inşaat iznine konu parsellerin, mevcut binaların üzerlerine oturduğu parseller olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Yeşilırmak, “Bu tespit üzerine, konu binaların inşaatına ilişkin yasal belgelere dair Belediyemizce yapılan taleplerin de işletme tarafından yanıtsız bırakılıp daha sonra sunulamayacağının ifade edilmesi üzerine de, iş yeri çalıştırma ruhsatı müracaatları, yasal olarak sunmaları gereken evrakları  kendilerinden talep edilmesine  karşın sunamadıkları için  reddedilmiştir“ dedi.

Yeşilırmak, devam etmekte olan dava ile mühürleme kararı arasında bir bağlantı olmadığı gibi, mühürlemenin sebebinin, mevcut iş yerinin izinsiz olması olduğunu ifade etti.

Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesinin hukukun üstünlüğü çerçevesinde  herhangi bir zümreye menfaat sağlamayı reddederek ve ayrımcılık yapmaksızın  vatandaşa karşı görev sorumluluğu içerisinde  yasalar  çerçevesinde  hareket edip karar üretmeye devam edeceğini vurguladı.

Karpaz Gate Marina’nın yat bakım kısmı, restoran, market ve bazı ofisleri dün Yenirenköy Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

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