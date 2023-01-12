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Karpaz-Gazimağusa ana yolunda kaza: 5 Yaralı!

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Karpaz-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Karpaz-Gazimağusa ana yolunda kaza: 5 Yaralı!

Karpaz-Gazimağusa ana yolu üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Umut Menekşe, yönetimindeki EV 454 plakalı araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Kandilli Ekmek Fırını önlerine geldiğinde, karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidişine göre yolun sağında bulunan kavşağa dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan 66 yaşındaki Asaf Yorgancıoğlu yönetimindeki DR 636 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EV 454 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Baran Menekşe (16), Eyyüp Ensar Menekşe (21) ve Davut Menekşe (30) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor…

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