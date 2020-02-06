Karpaz KiminUmurunda?

Her konuyu yıllardır ayrı ayrı yazmaktan öte, seçim zamanı olmasından dolayı paket olarak yazmakta da fayda var.

Gerçekten her şey yolunda da, bizde mi sıkıntı var anlamış değilim.

Ülkenin yöneticileri bilsin ki;bölgemizde her ne kadar her şey yolunda, ekonomide güllük gülistanlık havalardan bahsedilse de, biz sizin unuttuğunuz Karpaz’dahiç de böyle bir rahatlık içinde değiliz.

Son zamanlarda hayvanların çiçek hastalığına yakalanması ve geçimini büyük çoğunlukla hayvancılıkla geçiren vatandaşa bu sıkıntı büyük bir darbe olmuştur.

Bununla ilgili her ne kadar Tarım Bakanlığı destek vermeye çalışsa da yetersizdir. Bu konu hakkında acil olarak Bakanlar Kurulu kararı alınmalı ve insanlar ekonomik anlamda desteklenmelidir. Aksi takdirde, tamamen bitmesi gündemde olan hayvancılık gerçekten bitecek ve insanlar geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalacaktır.

Yine aynı şekilde Balıkçı barınakları kullanılamaz hale gelmiştir. Yaklaşık 30 ailenin geçim kaynağı olan balıkçılık bitme noktasındadır. Geçmişten günümüze kadar resimlerle sosyal medyada paylaşımlar yapmamıza rağmen tek bir tamir, tadilat çalışması yoktur.

Avrupa birliği tarafından finanse edilen soğuk hava süt deposu ve Şelonez balıkçı barınağında bulunan buz deposu için neler yaptınız? Ben söyleyeyim: çürümeye terk edildi!

Sağlık alanında ambulans şoförü sorunun çözemeyen devlet, bizi ölüme terk etmiştir. Acil çözüm bulması gereken olayı zamana yayarak sadece ve sadece kendini kandırmaktadır.

Gençlere yönelik tek bir politikası olmayan devlet, gençler umudumuzdur deyip oy toplama derdine düşmüştür. Allah aşkına, gençlere yönelik buralarda neler yaptınız? Kaç tane teşvik verip istihdam sorununu çözdünüz? Göç eden insanlar için ne mücadelesi verdiniz? Nerden baksan koca bir tutarsızlık.

Gençlik dairesi olarak Dipkarpaz’da faaliyet gösteren daire ile ilgili bana tek bir proje söyleyin. Her hükümet dönemi Müdür ziyareti ve sonrası çalışanları kendi kaderlerine terk ettiler.

Veya Kaleburnu köyünde bulunan ve yıllardır müze yapılacak vaatleri ile kandırılan boş bina ile ilgili ne yaptınız?Zaten insanlar terk edilmiş durumda ellerinde olanı dahi kullanamazken, yeni hayaller ile kandırılmaktan usandılar.

Yıllar önce merkez olan, şu an binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Zafer Burnu bölgesi için tek bir adımdan bahsedin lütfen. Altın bir bilezik olan ancak kolumuza takmayı bir türlü beceremediğimiz ZAFER BURNU APOSTOLOS ANDREAS MANASTIRI! Atıl vaziyette odalar, her bir noktası peşkeş çekilmeye çalışılan büyük binalar ve araziler. YAZIK!

Turizm sezonun da yasal olmadığı gerekçesi ile darbe vurularak yıkılan bungalovlar yerine tek bir önemli adım atılmadı. Yasal değil anladık. Peki, tedbir olarak ne yaptın arkadaş? İnsanlar çalı arkalarında ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu rezillik değil de nedir?

Köyde bulunan Eko-Agro Turizm tesisleri için ne yapıldı? Koca bir HİÇ!

Yıllardır köyde atıl olarak bekletilen Üniversite kampüsü. Resmen aklımızla dalga geçtiler. Çağırıp okulu; sen ne yapıyorsun arkadaş? Gel sana destek bulalım, yatırımcı çağıralım, çözüm önerileri sunalım, olmadı devlet olarak inşaatı biz alalım diyen oldu mu?

Bir Ziraat Fakültesi, Turizm veya Denizcilik ile ilgili bölümler açılsa, hem ekonomik olarak kalkınma, hem de insanların okul sayesinde daha verimli tarım hayvancılık, turizm, balıkçılık yapması sağlansa olmaz mı? Yok! Olmaz. Çünkü bilinçli, ekonomik olarak güçlenmiş insanları kandırmak zor olacak.

Hiçbir şey yapamazsanız bir köy enstitüsü açın be arkadaş! Bir deneyin bakalım olacak mı, olmayacak mı? Ben adım gibi eminim olacak ve pilot bölge sonrası tüm adaya yayılacak.

Şimdi tüm bunlar yaşanırken, sizce Karpaz Kimin Umurunda?

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.