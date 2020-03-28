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Karpaz Koordinasyon Komitesi oluşturuldu ve Kurul çalışmalarına başladı

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Koranavürüsle mücadele çerçevesinde bölgedeki çalışmaları  koordine etmek ve ihtiyaçları tespit etmek üzere Karpaz Koordinasyon Komitesi oluşturuldu ve Kurul çalışmalarına başladı.
Karpaz Koordinasyon Komitesi oluşturuldu ve Kurul çalışmalarına başladı

Koranavürüsle mücadele çerçevesinde bölgedeki çalışmaları  koordine etmek ve ihtiyaçları tespit etmek üzere Karpaz Koordinasyon Komitesi oluşturuldu ve Kurul çalışmalarına başladı.

Dün ilk toplantısını İskele Polis Müdürlüğü’nde Kemal Deniz Dana başkanlığında gerçekleştiren Karpaz Koordinasyon Komitesi, bölgedeki sokağa çıkma yasağı ile ilgili durum değerlendirmesi yaparak bir takım kararlar aldı.

Komite toplantısında,  bölgede bulunan iki sağlık ocağının ekip ve ekipman ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanmasına ve 24 saat esasına göre çalışmaya devam etmesine, bölgede bulunan Mehmetçik, Yenierenköy ve Karpaz belediyelerinde kriz komitelerinin oluşturulmasına, sokağa çıkma yasağı gerekçesi ile evlerinden çıkamayan halkın, iaşe, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının belediyeler tarafından evlere giderek karşılanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, bölgedeki hayvancıların, hayvanların besleme ve süt sağımlarının belirlenen saatlerde yapılmasına (06:30-8:30 ve 15:30-17:30), elzem Belediye hizmetlerinin minimum personel kullanılarak karşılanmasına, Ziyamet ve Dipkarpaz Karakolları’na ilaveten Yenierenköye bir mobil polis karakolunun kurulmasına, bölgede yaşanabilecek elektrik sıkıntılarına önlem olarak Elektrik Kurumunun mobil bir istasyonunun da bölgede hazır olarak konuşlandırılmasına karar verildi.

Bu toplantının ardından Koordinasyon Komitesinin belediyelerle özel olarak gerçekleştirdiği toplantıda ise, belediyelerin COVİD19 mücadelesine yönelik ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçların ivedi bir şekilde gün içerisinde karşılanması kararı üretildi.

Öte yandan vatandaşların belediyelerde kurulan kriz masasına taleplerini iletebileceği iletişim numaraları da belirlendi.

Telefon numaraları şöyle:

Mehmetçik; 0548 863 60 31, 0548 861 77 87, Yenierenköy; 0533 848 26 20,  0533 829 81 20,

0533 824 08 20, 0392 374 43 50, Dipkarpaz; 0533 823 84 21, 0533 836 85 20, 0533 824 79 21,

0392 372 22 91,  0533 864 65 68 Sinem Dağ, 0548 848 34 85 Nuray  Karakuş, 0548 843 00 13 Fırat Borak.

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