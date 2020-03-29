Karpaz Koordinasyon Komitesi yeni kararlar açıkladı

Bölgede görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan Karpaz Koordinasyon Komitesi incelemelerine ve çalışmalarına devam ediyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, komite bu bağlamda bölge halkının mağduriyet yaşamaması ve doğacak ihtiyaçlarına karşılık hizmet verebilme adına bir dizi kararlar aldı.

Karpaz Koordinasyon Komitesi tarafından yapılan tespitler sonucunda üretilen yeni kararlar şöyle:

“MARKET VE ECZANELER…

“Marketlerin 08.00-12.00 saatleri arasında açık olması ve ihtiyaçlı kişiler için de telefon ile sipariş alınarak 12.00-15.00 saatleri içerisinde ilgili market elemanları tarafından adreslerine teslim edilmesine,

Eczane hizmetleri 08.00-12.00 saatleri arasında olması ve ihtiyaçlı kişilere de aşağıda belirtilen telefonundan siparişler alınarak 12.00-15.00 saatleri içerisinde belediye elemanları tarafından dağıtım adreslere teslim edilmesine,

(Erenköy Eczane : Gürsel Eczanesi Çiğdem Hanım 0548 826 18 16 -374 51 70-Dipkarpaz Eczane: Gürsel 2 Eczanesi. 0542 862 60 26 )

ZİRAİ İLAÇ, YEM İÇİN SİPARİŞ…

Bölge hayvancılarının ihtiyacı halinde zirai ilaç ve yem temini için 1 Erenköy 2 Yeşilköy 1 Dipkarpaz 1 Kaleburnu olmak üzere 5 bilinen noktada sabah 8.00-12.00 bayi telefonlarından sipariş alınmasına ve Belediye ve bayilerin istişaresi ile 12.00-15.00saatleri arasında ihtiyaçlı kişilerin adreslerine teslim edilmesine,

Bölgenin veteriner hekim Salih Özkıran’ın ihtiyaç anında müdahale konusunda yetkilendirilmesine,

EKMEK FIRINLARININ ÜRETİM SAATİ 20.00-08.00 … BÖLGE MARKETLERİNE SERVİS 08.00 – 10.00 ARASI

Bölgede bulunan ekmek fırınlarının üretim saatinin 20.00-08.00 saatleri içerisinde yapılmasına, 08.00 – 10.00 saatleri içerisinde sadece bölge marketlerine servis etmelerine,

Bölgede manav hizmeti sürdüren Ali Gürler’in 08.00-12.00 saatleri arasında telefon ile sipariş almasına 12.00-15.00 saatleri içerisinde ihtiyaçlı kişilerin adreslerine kendi elemanlarınca teslim edilmesine,

ÜRETİCİLER…

Bölge hayvancılarının mağduriyet yaşamaması adına ; ağılları ikamet alanın dışında olanların 08.00-18.00, ikamet alanı içinde bulunanların ise sabah 08.00-10.00 öğleden sonra 15.00-17.00saatleri içerisinde hayvanlarını beslemesi ve süt sağımı yapmalarına,

Bölgede bulunan sera üreticilerinin ürünleri sulamaları ,toplanması ve bakımlarının sabah 8.00-12.00 saatleri içerisinde yapılmasına,

Bölge arıcıların garantina bölgesinde bulunan arı kovanlarındaki işlemlerini 15.00- 17.00 saatleri içerisinde yapmalarına, bölgede bulunan kasapların stoklarında bulunan etlerinin tüketimi sağlanana kadar 08.00-12.00saatleri içerisinde sipariş alıp 12.00-15.00saatlerinde servis etmeleri ve stok tüketilince yeniden kapalı olması,

Kişi ve kurumlarca ihtiyaç sahiplerine yapılacak her türlü teslimatta tüm hijyen koşullarına özen gösterilmesi ve özel hijyen kurallarına uygun giyimli kişilerce teslimatların yapılmasının sağlanması yönünde kararlar üretmiştir.”