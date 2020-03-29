  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Karpaz Koordinasyon Komitesi yeni kararlar açıkladı

» »
Karpaz Koordinasyon Komitesi yeni kararlar açıkladı
Karpaz Koordinasyon Komitesi yeni kararlar açıkladı

Bölgede görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan Karpaz Koordinasyon Komitesi incelemelerine ve çalışmalarına devam ediyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, komite bu bağlamda bölge halkının mağduriyet yaşamaması ve doğacak ihtiyaçlarına karşılık hizmet verebilme adına bir dizi kararlar aldı.

Karpaz Koordinasyon Komitesi tarafından yapılan tespitler sonucunda üretilen yeni kararlar şöyle:

“MARKET VE ECZANELER…

“Marketlerin 08.00-12.00 saatleri arasında açık olması ve ihtiyaçlı kişiler için de telefon ile sipariş alınarak 12.00-15.00 saatleri içerisinde ilgili market elemanları tarafından adreslerine teslim edilmesine,

Eczane hizmetleri 08.00-12.00 saatleri arasında olması ve ihtiyaçlı kişilere de aşağıda belirtilen telefonundan siparişler alınarak 12.00-15.00 saatleri içerisinde belediye elemanları tarafından dağıtım adreslere teslim edilmesine,

(Erenköy Eczane : Gürsel Eczanesi Çiğdem Hanım 0548 826 18 16 -374 51 70-Dipkarpaz Eczane: Gürsel 2 Eczanesi. 0542 862 60 26 )

ZİRAİ İLAÇ, YEM İÇİN SİPARİŞ…

Bölge hayvancılarının ihtiyacı halinde zirai ilaç ve yem temini için 1 Erenköy 2 Yeşilköy 1 Dipkarpaz 1 Kaleburnu olmak üzere 5 bilinen noktada sabah 8.00-12.00 bayi telefonlarından sipariş alınmasına ve Belediye ve bayilerin istişaresi ile 12.00-15.00saatleri arasında ihtiyaçlı kişilerin adreslerine teslim edilmesine,

Bölgenin veteriner hekim Salih Özkıran’ın ihtiyaç anında müdahale konusunda yetkilendirilmesine,

EKMEK FIRINLARININ ÜRETİM SAATİ 20.00-08.00 … BÖLGE MARKETLERİNE SERVİS 08.00 – 10.00 ARASI

Bölgede bulunan ekmek fırınlarının üretim saatinin 20.00-08.00 saatleri içerisinde yapılmasına, 08.00 – 10.00 saatleri içerisinde sadece bölge marketlerine servis etmelerine,

Bölgede manav hizmeti sürdüren Ali Gürler’in 08.00-12.00 saatleri arasında telefon ile sipariş almasına 12.00-15.00 saatleri içerisinde ihtiyaçlı kişilerin adreslerine kendi elemanlarınca teslim edilmesine,

ÜRETİCİLER…

Bölge hayvancılarının mağduriyet yaşamaması adına ; ağılları ikamet alanın dışında olanların 08.00-18.00, ikamet alanı içinde bulunanların ise sabah 08.00-10.00 öğleden sonra 15.00-17.00saatleri içerisinde hayvanlarını beslemesi ve süt sağımı yapmalarına,

Bölgede bulunan sera üreticilerinin ürünleri sulamaları ,toplanması ve bakımlarının sabah 8.00-12.00 saatleri içerisinde yapılmasına,

Bölge arıcıların garantina bölgesinde bulunan arı kovanlarındaki işlemlerini 15.00- 17.00 saatleri içerisinde yapmalarına, bölgede bulunan kasapların stoklarında bulunan etlerinin tüketimi sağlanana kadar 08.00-12.00saatleri içerisinde sipariş alıp 12.00-15.00saatlerinde servis etmeleri ve stok tüketilince yeniden kapalı olması,

Kişi ve kurumlarca ihtiyaç sahiplerine yapılacak her türlü teslimatta tüm hijyen koşullarına özen gösterilmesi ve özel hijyen kurallarına uygun giyimli kişilerce teslimatların yapılmasının sağlanması yönünde kararlar üretmiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpaz'da 7 gün süre ile evden çıkma yasağı,giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak27 Mart 2020 Cuma 14:25
  • Bakan Sucuoğlu: Karpaz'da kısa sürede "sokağa çıkma yasağı" ilan edilecek27 Mart 2020 Cuma 13:25
  • Karpaz veYenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlandı27 Mart 2020 Cuma 12:47
  • Yenirenköy, Sipahi ve Dipkarpaz Köylerine Giriş Çıkışlar Polis Kontrolünde27 Mart 2020 Cuma 10:14
  • Yeşilırmak: "106 test yaptık, açıklanandan başka şüpheli vakalar var"27 Mart 2020 Cuma 09:59
  • #CORONA Sağlık Bakanlığı Karpaz ile ilgili açıklama yaptı26 Mart 2020 Perşembe 15:16
  • BASIN – SEN: “Ekonomik Bir Şekilde Ölün”26 Mart 2020 Perşembe 13:43
  • Sennaroğlu: Sadece 35 çalışana yardım yapılması kutuplaşma yaratır25 Mart 2020 Çarşamba 16:03
  • Noyanlar Şirketler Grubu 175 düzensiz göçmenin konaklamalarını sağlayabiliriz21 Mart 2020 Cumartesi 15:10
  • İskele'de anons: Yardımları ayrıştırmak için gönüllülere ihtiyaç var21 Mart 2020 Cumartesi 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti