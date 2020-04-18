“Karpaz Koordinasyon Komitesi’nde çalıştığım herkese ve halka teşekkürler”

Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana, teşekkür mesajı yayımladı.

Dana, KKTC Bakanlar Kurulu’nun, Karpaz bölgesinde Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, 27 Mart itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini anımsatarak, bu süreci yürütmek üzere kendi başkanlığında oluşturulan Karpaz Koordinasyon Komitesi’nin görevinin dün itibarıyla tamamlandığını belirtti.

Dana, görevi süresince gece gündüz demeden birlikte çalıştığı komitede görev alan arkadaşları, Bölge Polis Müdürü ve personeli, Bölge Belediye Başkanları, Belediye Meclis üyeleri ile Belediye çalışanlarına, tüm sağlık çalışanlarına ve görevlerini en iyi şekilde yapmaları için kendilerine yardımcı olan halka çok teşekkür ederek, sağlıklı günler diledi.